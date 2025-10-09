Amazon verkauft riesigen 75-Zoll-TV unter 600 Euro

Ein großer 4K-Fernseher mit QLED-Display und 75 Zoll Bildschirmdiagonale kann – je nach Ausstattung und Marke – gut und gerne deutlich über 1.000 Euro kosten. Bei Amazon kommst du jetzt aber schon für nur 589 Euro an den Hisense 75E7NQ UHD-TV. Was dir dieser im Detail bietet, zeigen wir jetzt.

Hisense 75E7NQ: Das bietet dir der Smart-TV

Den perfekten Smart-TV zu finden, grenzt an eine echte Herkules-Aufgabe. Der Markt ist überschwemmt mit zahlreichen Modellen, die sich häufig nur in einer Kleinigkeit unterscheiden. Der angebotene Hisense 75E7NQ ist jedoch aufgrund seiner immensen Größe recht auffällig. Obwohl es weitere Geräte in dieser Preisklasse gibt, kann der Fernseher nämlich vor allem mit seiner Leistung punkten.

Den Anfang macht das Display. Hisense setzt hier auf die bekannte QLED-Technologie, die für besonders intensive Farben sorgen soll. Mit einer 4K-UHD-Auflösung, also 3.840 x 2.160 Pixel, bietet der Fernseher ein gutes Bild, das durch HDR10+ und weitere Bildoptimierungen wie das UHD-Upscalling noch einmal aufgewertet wird.

Die Bildwiederholrate fällt mit 60 Hz hingegen nicht übermäßig gut aus, reicht für alltägliches Fernsehen aber absolut aus. In Sachen Anschlüsse gibt’s unter anderem drei HDMI-Stecker und zwei USB-Slots. Außerdem kannst du den Smart-TV natürlich via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so Netflix, Disney+ und Co. streamen.

75-Zoll-TV unter 600 Euro: Neuer Preis-Leistungs-Tipp?

Und wie steht es um den Preis? Diesen senkt Amazon derzeit um 34 Prozent, wodurch nur noch 589 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger konnten wir den TV derzeit bei keinem anderen Händler im Netz finden. Der Versand ist zudem kostenfrei, was bei einem Fernseher in dieser Größe nicht selbstverständlich ist.

Allein die Größe des Smart-TVs rechtfertigt den Preis. Der Hisense 75E7NQ zählt nicht zu den High-End-Modellen, die du eventuell von LG kennst. Dafür fehlen weitere Technologien, wie etwa AMD FreeSync oder ein perfekter Schwarzwert. Das braucht es aber auch nicht, denn bei diesem Deal bekommst du einen modernen und riesigen Fernseher mit einem unglaublich guten Kostenpunkt geboten.

