Die Lidl Plus Deal Days erinnern nicht nur namentlich an die vergangenen Amazon Prime Deal Days, auch die Angebote sind ähnlich stark. Für den ein oder die andere dürfte die Lidl-Aktion unter anderem dank des stark reduzierten Thermomix-Klons sogar noch mal etwas attraktiver sein. Und ein kostenpflichtiges Abo wie bei Amazon brauchst du ebenfalls nicht. Es gibt jedoch Dinge zu beachten.

Lidl Plus Deal Days: So einfach kannst du sparen

Die Lidl Plus Deal Days laufen noch bis zum 12. Oktober. Wer sparen will, muss also schnell sein. Die ganze Aktion läuft über die kostenlose Lidl Plus App, die du dir auf dein Smartphone oder Tablet herunterladen musst. Dort meldest du dich an, und wenn du noch kein Nutzerkonto hast, registrierst du dich mit wenigen Klicks. Dies ist natürlich kostenfrei und bietet dir nicht nur während der Aktion einige Vorteile. Du erhältst unter anderem Zugriff auf wöchentliche Rabattcoupons, sowie ein digitales Rubbellos mit Chance auf einen Gutschein nach jedem Einkauf.

Hast du dafür keinen Bedarf, kannst du das Konto nach den Lidl Plus Deal Days natürlich auch einfach wieder deaktivieren. Als letzten Schritt musst du in der App einen Rabattcoupon aktivieren und schon kann’s losgehen. Ab einem Einkaufswert von 59 Euro zahlst du übrigens keine Versandkosten mehr.

Diese Produkte gibt es jetzt richtig günstig

Einmal den Code in der App aktiviert, kommst du während der Lidl Deal Days an zahlreiche Produkte deutlich günstiger. Für uns gibt es aber zwei eindeutige Top-Schnäppchen, die wir dir noch kurz genauer vorstellen.

Lidl verkauft Thermomix-Klon mit 100 Euro Extra-Rabatt

Ein echtes Highlight und definitiv der Star der Show für Kochfans dürfte der Monsieur Cuisine sein. Der Thermomix-Klon der Lidl-Eigenmarke kostet für alle Lidl-Plus-Mitglieder während der Deal Days statt 499 Euro nur 399 Euro.

Der Monsieur Cuisine mit Lidl Plus Deal Days Rabatt

Der Küchenhelfer kocht, brät, püriert oder gart die verschiedensten Lebensmittel. Über eine integrierte Waage kannst du alle Zutaten für dein Gericht direkt in der Rührschüssel abwiegen, das spart Zeit und Geschirr. Das 8-Zoll große Farb-Touchdisplay zeigt dir dabei auf Wunsch Schritt-für-Schritt-Anleitungen von über 1.000 Rezepten an.

Zum Monsieur Cusine (über die Lidl Plus App 100 Euro sparen!)

Parkside-Werkzeug zu Sonderpreisen

Wer nicht so gerne kocht und sich jetzt im Herbst ohnehin lieber um den Garten kümmert, bekommt während der Lidl Plus Deal Days diese Akku-Kettensäge von Parkside mit ordentlich Rabatt. Als angemeldetes Mitglied sparst du dir auf den UVP von 59,99 Euro ganze 20 Euro, sodass du nur 39,99 Euro für das Werkzeug zahlst. Natürlich gibt es für alle Hobbyhandwerker auch noch reichlich weiteres Werkzeug zu entdecken.

Die Akku-Kettensäge eignet sich ideal zum Fällen und Schneiden von Baumstämmen mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm. Der Griff ist dabei ergonomisch geformt, sodass du bequem auch über längere Zeit damit arbeiten kannst. Sie wird dir zwar ohne Akku geliefert, allerdings ist sie mit allen Akkus der Serie Parkside x 20 V Team kompatibel. Solltest du keinen passenden zu Hause haben, kannst du hier einen dazu bestellen. Diese sind allerdings nicht in der Lidl Plus Deal Days Aktion berücksichtigt.

Parkside Akku-Kettensäge mit Lidl Plus Deal Days Rabatt

Akku-Kettensäge für nur 39,99 Euro (über die Lidl Plus App)

Allein für diese beiden Schnäppchen lohnt sich der Umweg über die Lidl Plus App schon deutlich. Wer vor der Registrierung mal durch die Angebote stöbern will, kann sich auf der Angebotsseite mal genauer umsehen. Aber nicht vergessen: Am Sonntag, dem 12. Oktober, ist die Aktion schon wieder vorbei.

