Wenn du schon länger mit einem Sonos-Lautsprecher liebäugelst, ist jetzt der perfekte Moment gekommen. Der Smart Home Händler tink wirft jetzt nämlich zahlreiche Sonos-Produkte zu echten Knallerpreisen raus – vom smarten Era 100 Lautsprecher bis zu einem Doppelpack Soundbars ist alles dabei. Doch es ist Eile gefragt, denn nach dem 12. Oktober sind die Angebote schon wieder weg.

Starker Sound zum Sparpreis – aber nur noch für kurze Zeit

Die Firma Sonos aus den USA ist auf die Entwicklung drahtloser Lautsprechersysteme und HiFi-Komponenten spezialisiert, die über WLAN miteinander verbunden sind. Die Produkte bestechen nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch eine Vielzahl an smarten Funktionen. Im Fokus der Sonos Prime Days, die noch bis zum 12. Oktober bei tink laufen, stehen vor allem Entertainment-Systeme, die den täglichen Fernsehabend zu einem regelrechten Kinoerlebnis werden lassen. Von Einsteiger- bis Profi-Set-up: Hier kommen unsere Favoriten.

Sonos Beam Gen 2: Soundbar mit Extras über 20 % günstiger

Wenn du nach satten Bässen und 3D-Sound mit Dolby Atmos suchst, bietet dir tink die Sonos Beam Gen 2 in Kombination mit dem Sub Mini an. Für das Bundle zahlst du 739,95 Euro und sparst dir damit 25 Prozent. Der Sub Mini ist in diesem Duo für starke Bässe und vollen Sound zuständig, die Soundbar lässt alle anderen Töne besonders klar und mit multidimensionalem 3D-Effekt erklingen. Steuern kannst du die beiden Geräte einfach über die Sonos App.

Alternativ zu diesem Bundle hat tink die Beam Gen 2 auch mit zwei Era 100 Lautsprechern auf Lager. Diese Option ist eine gute Wahl für alle, die nicht nur in einen herkömmlichen Lautsprecher, sondern in eine smarte Version mit vielen Features investieren wollen. Mittels der speziellen Trueplay-Raumkalibrierung passt er beispielsweise den Sound deiner Lieblingsserie an die Akustik deines Wohnzimmers an. Außerdem kannst du ihn per Sprachbefehl steuern und so etwa einen Timer einstellen oder ihn nach dem Wetter fragen. Die zwei im Set enthaltenen Lautsprecher lassen sich miteinander verbinden und sorgen so für echten Stereo-Sound. Hierfür musst du 719,95 Euro auf den Tisch legen, was einem Rabatt von 24 Prozent entspricht.

→ Sonos Beam Gen 2 + zwei Era 100 Lautsprecher kaufen!

Perfekt für Einsteiger: Sonos Ray im Doppelpack unter 350 Euro

Wer nicht gleich in eine absolute High-End-Ausrüstung investieren, sondern einfach nur guten Sound genießen will, ist mit dem Doppelpack der Sonos Ray gut beraten. Für 339,95 statt 458 Euro bekommst du zwei der Soundbars, sodass du eine davon im Wohnzimmer und die andere beispielsweise im Schlafzimmer verwenden kannst.

Die Lautsprecher lassen sich an jeden Fernseher mit optischem Ausgang anschließen. Dabei eignen sie sich nicht nur zum Streaming von Netflix und Co – die Lautsprecher sind zudem WLAN-fähig und so kannst du beispielsweise auch Musik über Spotify Connect oder Apple AirPlay 2 abspielen. Sollten dir die Soundbars nicht genügen, kannst du problemlos weitere Geräte von Sonos mit ihnen koppeln.

Noch mehr Sonos-Deals warten direkt bei tink auf dich. Am besten klickst du dich einfach mal selbst durch die Angebote zu den Lautsprechern, Kopfhörern und mehr. Aber nicht vergessen: Die Angebote laufen nur noch bis zum 12. Oktober, danach musst du wieder tiefer in die Tasche greifen.

