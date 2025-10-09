Das Sparen hat kein Ende: Amazon-Deals am Donnerstag (09.10.)

Die Prime Days sind zwar schon wieder vorbei, dennoch spart Amazon auch heute (09.10.) nicht mit neuen Schnäppchen. Wir haben dir wieder vier unserer Favoriten herausgesucht, die du dir jetzt mal genauer anschauen kannst.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Den Anfang der heutigen Deals macht diese Russell Hobbs Heißluftfritteuse. Sie verfügt über ein Fassungsvermögen von 8,3 Litern, sodass du hierin Gerichte für die ganze Familie zubereiten kannst. Neun verschiedene Programme zum Backen, Dörren oder Aufwärmen sorgen für optimale Ergebnisse. Den Preis von 89,99 Euro kannst du mit einem 15-Euro-Coupon drücken. Hier geht’s zum Angebot.

Einen Doppelpack Nachtlichter für die Steckdose bekommst du bei Amazon aktuell ebenfalls mit Rabatt für 15,28 Euro. Die Lichter sind mit einem Bewegungssensor ausgestattet und erkennen Bewegungen in einem Radius von drei bis fünf Metern. Dank unterschiedlicher Modi kannst du sie beispielsweise auch konstant über Nacht leuchten lassen. Hier geht’s zum Angebot.

Das Amazon Fire Max 11 Tablet bekommst du mit einem Rabatt von 54 Prozent. Es kommt mit einem 11 Zoll großem Display und 4 GB RAM- sowie 64 GB SSD-Speicher daher. Das Modell ist „mit Werbung“, das bedeutet, es zeigt im Sperrbildschirm und im Ruhemodus gesponserte Bildschirmschoner an. Für 124,99 Euro gehört es dir. Hier geht’s zum Angebot.

Normale In-Ear-Kopfhörer sind nach kurzem Tragen bereits unbequem? Die AeroClip von soundcore by Anker könnten die Lösung sein. Du klippst sie an dein Ohr und durch das Open–Ear-Design sollen sie sehr bequem zu tragen sein. Dank integrierter Mikrofone bist du auch beim Telefonieren immer gut zu verstehen. Für 109 Euro statt 129,99 Euro gehören sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

→ Brandaktuelle Deals vom Freitag

← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch