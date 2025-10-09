Das Sparen hat kein Ende: Amazon-Deals am Donnerstag (09.10.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer während der Prime Days kein gutes Angebot gefunden hat, darf sich direkt auf unsere Amazon Deals des Tages vom heutigen Donnerstag (09.10.) freuen. Heute im Sale: Eine Heißluftfritteuse, Kopfhörer und noch mehr!
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom DonnerstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Die Prime Days sind zwar schon wieder vorbei, dennoch spart Amazon auch heute (09.10.) nicht mit neuen Schnäppchen. Wir haben dir wieder vier unserer Favoriten herausgesucht, die du dir jetzt mal genauer anschauen kannst.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Den Anfang der heutigen Deals macht diese Russell Hobbs Heißluftfritteuse. Sie verfügt über ein Fassungsvermögen von 8,3 Litern, sodass du hierin Gerichte für die ganze Familie zubereiten kannst. Neun verschiedene Programme zum Backen, Dörren oder Aufwärmen sorgen für optimale Ergebnisse. Den Preis von 89,99 Euro kannst du mit einem 15-Euro-Coupon drücken. Hier geht’s zum Angebot.
  • Einen Doppelpack Nachtlichter für die Steckdose bekommst du bei Amazon aktuell ebenfalls mit Rabatt für 15,28 Euro. Die Lichter sind mit einem Bewegungssensor ausgestattet und erkennen Bewegungen in einem Radius von drei bis fünf Metern. Dank unterschiedlicher Modi kannst du sie beispielsweise auch konstant über Nacht leuchten lassen. Hier geht’s zum Angebot.
  • Das Amazon Fire Max 11 Tablet bekommst du mit einem Rabatt von 54 Prozent. Es kommt mit einem 11 Zoll großem Display und 4 GB RAM- sowie 64 GB SSD-Speicher daher. Das Modell ist „mit Werbung“, das bedeutet, es zeigt im Sperrbildschirm und im Ruhemodus gesponserte Bildschirmschoner an. Für 124,99 Euro gehört es dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Normale In-Ear-Kopfhörer sind nach kurzem Tragen bereits unbequem? Die AeroClip von soundcore by Anker könnten die Lösung sein. Du klippst sie an dein Ohr und durch das OpenEar-Design sollen sie sehr bequem zu tragen sein. Dank integrierter Mikrofone bist du auch beim Telefonieren immer gut zu verstehen. Für 109 Euro statt 129,99 Euro gehören sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

O2-Logo auf einem Schild, davor der Hinweis auf ein aktuelles Angebot, welches nur wenige Tage gilt
Tarife
Nur wenige Tage: O2 senkt Tarifpreis enorm & streicht die Mindestlaufzeit
Vorwerk-Logo
Vorwerk
Vorwerk startet Abverkauf: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Kobold- und Thermomix-Produkte!
Amazon Fire TV Stick 4K
Fernseher & Smart TV
Fire TV Stick: Auch nach Prime Day – Amazon bleibt bei "niedrigstem Preis ever"
Spielwaren
Prime Deal Days Endspurt! Lego Technic bis über 40 Prozent rabattiert!
Tarife
Vodafone-Tarif für 4,99 Euro jetzt noch schnell buchen & dauerhaft sparen
Amazon
Einen gibt's schon für 9 Euro: Warum du am Prime Day Adventskalender shoppen solltest
Küche
Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist
Saugroboter
Ohne Prime-Abo: Amazon verkauft Ecovacs Saug-Wisch-Roboter für unter 380 Euro
Saugroboter
Nur noch heute: Ecovacs Premium-Saugroboter bis zu 700 Euro günstiger