Vorwerk startet Abverkauf: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Kobold- und Thermomix-Produkte!

Während der Amazon Prime Day bereits wieder vorbei ist, läuft bei Vorwerk eine starke Aktion, die du nicht verpassen solltest. Wenn du schon länger mit den Produkten des Herstellers liebäugelst, darfst du dich jetzt freuen. Egal, ob die Haushaltsgeräte von Kobold oder ein neues Zubehörteil zum beliebten Thermomix – während der Shopping Week stehen bis zu 50 Prozent Rabatt auf der Rechnung. Was es zu holen gibt, erfährst du jetzt.

Shopping Week bei Vorwerk: Diese Angebote gibt’s von Kobold

Vorwerk führt zwei Marken-Linien. Dazu gehören neben der Küchenikone Thermomix auch die Haushaltsgeräte von Kobold. Saugroboter, Akkustaubsauger oder verschiedenes Zubehör – hier gibt’s alles, was das Herz begehrt. Ganz vorn mit dabei ist der VR7-Saugroboter. Der Testsieger der Stiftung Warentest ist inklusive Absaugstation satte 250 Euro im Preis gefallen. Statt 1.249 Euro zahlst du nur noch 999 Euro für die Kombi.

Der Kobold VR7 Saugroboter

Für den Preis holst du dir einen Saugroboter (ohne Wischfunktion) in deine Wohnung, der den Hausputz wie von selbst erledigt. Er eignet sich mit seiner hohen Saugleistung sowohl für Hartböden als auch für Teppiche. Die Akkulaufzeit beträgt dabei bis zu 60 Minuten, anschließend macht er sich von selbst auf den Weg zurück in die Servicestation. Dort entleert er den Schmutz- und Staubbehälter in eine Filtertüte, die du je nach Nutzungsintensität nur circa alle 60 Monate wechseln musst. Kurz gesagt: Du lässt dir mit dem Kobold VR7 im täglichen Hausputz gehörig unter die Arme greifen, ohne dass du selbst viel tun musst – und das aktuell zum deutlich reduzierten Preis.

VT300 Bodenstaubsauger inklusive Elektrobürste

Wer lieber von Hand saugt und auf klassische kabelgebundene Modelle setzt, sollte mal beim VT300 Bodenstaubsauger vorbeischauen. Hartböden und Teppiche befreist du damit im Nu von Krümeln, Staub und Haaren. Praktisch: Der Sauger erkennt in Kombination mit der EB400-Elektrobürste die Bodenbeschaffenheit automatisch und passt die Saugleistung an. Dank des 360-Grad-Gelenks und einer Kabellänge von elf Metern bist du hiermit ziemlich flexibel unterwegs. Vorwerk bietet ihn dir jetzt in Kombination mit der Elektrobürste für 999 Euro statt 1.099 Euro an.

Kleine und schwer erreichbare Flächen wie auf dem Esstisch oder in Schubladen lassen sich hingegen leicht mit dem Kobold VC100 Krümelsauger säubern. Der handliche Sauger ist kompakt und dennoch leistungsstark. Dank seines kabellosen Designs ist er flexibel einsetzbar und eignet sich so zum Beispiel auch für den Urlaub mit dem Wohnmobil. Der Akku hält bis zu 20 Minuten am Stück durch, optimal also für die schnelle Reinigung zwischendurch. Während der Vorwerk Shopping Week bekommst du ihn mit einem Rabatt von 50 Euro. Für dich stehen damit noch 99 Euro auf der Rechnung.

Vorwerk Shopping Week: Das gibt es von Thermomix

Den Thermomix selbst gibt’s zwar nicht mit Rabatt, allerdings sind einige interessante Zubehörteile für den Alleskocher im Angebot. Darunter zwei Mixtöpfe, einmal für den TM6 und einmal für den TM5. Die Töpfe eignen sich prima für die Zubereitung von aufwändigeren Gerichten, sodass du einen zweiten als Ersatz hast und nicht während des Kochens die Speisen umfüllen musst. Die Mixtöpfe kommen mit allen zugehörigen Basic-Teilen wie einem Messer und einem Deckel daher.

Für den Topf des TM5 zahlst du bis zum 13. Oktober statt 199 nur 169 Euro. Der Mixtopf für den TM6 kostet dich 179 Euro (UVP: 199 Euro). Achtung: Die Töpfe sind ausschließlich mit den jeweiligen Modellen kompatibel. Wenn du einen TM6 besitzt, kannst du nicht den Mixtopf für den TM5 verwenden.

Zubehör für Kochfans

Neben den Töpfen kannst du dir ebenso den Thermomix Gemüse Styler mit einem Rabatt von 30 Euro sichern. Dieser schneidet oder reibt dir Gurken, Zucchini, Karotten und Co. in dicke und dünne Scheiben – ideal für Salate oder Gerichte, bei denen das Auge mitisst. Statt des UVP von 129 Euro stehen für dich jetzt nur noch 99 Euro auf der Rechnung. Den Gemüse Styler kannst du in Kombination mit dem TM6 und auch dem TM5 verwenden.

Thermomix Gemüse Styler

Noch mehr Zubehör findest du direkt auf der Website des Herstellers, oder in der folgenden Liste. Die Angebote der Vorwerk Shopping Week gelten noch bis zum 13. Oktober.