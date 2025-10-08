Einen gibt's schon für 9 Euro: Warum du am Prime Day Adventskalender shoppen solltest

Und anlässlich des Prime Days gibt es einige spannende Angebote zu Adventskalendern, die Fans, Nerds und Hobbyfreunden die Weihnachtszeit versüßen. Wobei wir hier nicht vorrangig über Schokolade informieren wollen.

Adventskalender-Angebote am Prime Day

Wir haben uns vor allem den Hobby- und Nerd-Bereich angeschaut. Denn den klassischen Lindt-Adventskalender (kostet 23 Euro) gibt’s zwar auch – aber der ist jetzt rein vom Effekt nicht so voller Überraschungen, wie diese folgenden Exemplare.

Einen davon gibt’s sogar für nur 9 Euro – allerdings haben gerade nur Prime-Kunden das Glück, den Preis zu ergattern. Den Top-Rabatt von über 50 Prozent gibt’s unterdessen für einen Kalender, der sich an Harry-Potter-Fans richtet.

Kosmos EXIT-Game-Adventskalender – 23,99 Euro (-20 Prozent)

Auch wenn hier die Lieferzeit (garantiert bis Ende November) noch ein bisschen dauert: Das ist der Rätsel-Klassiker unter den Weihnachtszeit-Begleitern. Jeden Tag gibt’s ein neues Rätsel zu lösen und am Ende ergibt die wirre Geschichte von Tag 1 auf einmal Sinn. Der Exit-Kalender ist jedes Jahr einer der meistverkauften Adventskalender überhaupt und trägt auch jetzt schon Amazons Bestseller-Label.

Wera Werkzeug-Adventskalender mit 28 Teilen – 49,59 Euro (-29 Prozent)

In diesem Adventskalender steckt ein komplettes Schraubenzieher- und Zubehör-Set von Wera. Die ikonischen Werkzeuge mit den gummierten Griffen sind – sogar samt Flaschenöffner – zu 28 Stück in den 24 Türchen versteckt und richten sich an Hobby-Heimwerker!

Alternative: Für rund 6 Euro weniger gibt’s einen Werkzeug-Kalender von Bosch, der Klein-Werkzeug aus der grünen Serie versteckt hält. Darunter eine Werkzeugtasche, Zangen, Bits und eine Bügelsäge.

Mattel Minecraft-Adventskalender – 27,99 Euro (-30 Prozent)

In diesem Adventskalender für Minecraft-Fans stecken insgesamt drei Actionfiguren zum Zusammenbauen. Empfohlen ab 6 Jahren!

Galileo Labs Adventskalender – 8,99 Euro (-20 Prozent)

Für nur neun Euro gibt es diesen zeitlosen Kinder-Experiment-Adventskalender, der ursprünglich 2023 aufgelegt wurde. Enthalten sind Experimente mit Anleitungen, die einen kompletten Experimentierkasten ergeben. Empfohlen ab 8 Jahren.

Harry Potter Adventskalender „Gryffindor“ – 21,99 Euro (-51 Prozent)

Enthalten sind eine Actionfigur und insgesamt 24 Türchen mit Filmszenen, erfundenen Geschichten und Fan-Überraschungen zu Harry Potter und seinem Hogwarts-Haus Gryffindor. Dabei handelt es sich stets um offiziell lizenzierte Produkte.

