Nur noch heute: Ecovacs Premium-Saugroboter bis zu 700 Euro günstiger

Ecovacs gehört zu den führenden Marken im Bereich der Saugroboter. Die Geräte überzeugen nicht nur durch hohe Saugleistung, sondern auch durch ansprechendes Design und effektive Wischfunktionen. Zum Amazon Prime Day kannst du dir einige Top-Modelle des Herstellers jetzt besonders günstig sichern. Ein genauerer Blick auf die Deebot T50-Serie lohnt sich dabei besonders.

Ecovacs Deebot T50-Serie: Premium-Saugroboter im Preissturz

Zum Spar-Festival reduziert Ecovacs kurzerhand den Ecovacs Deebot T50 Omni, Deebot T50 Pro Omni und Deebot T50 Max Pro Omni. Die drei Geräte unterscheiden sich vor allem in ihrer puren Leistung und den Komfort-Funktionen. Das Standard-Modell bietet eine Saugleistung von 15.000 Pa und nutzt eine ausziehbare Seitenbürste. Die Hauptbürste bietet ZeroTangle 2.0, wodurch auch längere Tierhaare nicht verheddern sollen. Die Wischfunktion erfolgt über zwei rotierende Wischmopps und kann sich ebenfalls sehen lassen. In der Basisstation, genannt OMNI-Station, wird der Putzteufel nicht nur abgesaugt, sondern erhält auch eine Reinigung seiner Wischpads mit 75 °C heißem Wasser. Den Ecovacs T50 Omni bekommst du jetzt für gerade einmal 399 Euro, was einer Ersparnis von 400 Euro im Vergleich zum UVP entspricht.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni – Krasse Saugleistung zum kleinen Preis

Die Omni-Station des Deebot T50 Pro Omni bietet je einen Tank für sauberes und schmutziges Wasser.

Legst du hingegen Wert auf eine möglichst hohe Saugleistung, ist der Deebot T50 Pro Omni das perfekte Gerät für dich. Mit satten 21.000 Pa fliegt der Saugroboter über deine Böden und nimmt dabei selbst kleinste Partikel auf. Auch die Wischfunktion zählt zu den besten auf dem Markt. Zu den Vorteilen des Standard-Modells gesellt sich in der OMNI-Station auch eine Trocknung der Wischpads bei 45 °C warmer Luft. Außerdem kannst du dich hier auf eine automatische Reinigungsmittelzufuhr freuen. Der intelligente YIKO-Sprachassistent übernimmt dabei die smarten Funktionen. Preislich kann sich das Gerät ebenfalls sehen lassen. Der Deebot T50 Pro Omni kostet dich gerade nur 439 Euro – ganze 51 Prozent gegenüber dem UVP.

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni – Premium-Komfort im günstigen Gewand

Der Deebot T50 Max Pro Omni ist das Top-Modell der Serie und bietet ein echtes Komfort-Feeling. Nicht nur das Wischergebnis kann sich hier sehen lassen. Die Saugleistung ist mit 18.500 Pa hervorragend und dank der „AIVI 3D 3.0 OMNI“-Technologie umkurvt der Roboter selbst komplexere Umgebungen. Über eine KI wird darüber hinaus die Reinigungsroutine optimiert. Als Premium-Version der Saugroboter-Modelle ist auch die OMNI-Station hier am eindrucksvollsten. Die Wischpads werden innerhalb kürzester Zeit mit 65 °C heißer Luft getrocknet, nachdem sie mit heißem Wasser automatisch gereinigt wurden. Zudem verspricht Ecovacs eine wartungsfreie Zeit von bis zu 150 Tagen dank einer fortschrittlichen Reinigungswanne. Am 07. und 08. Oktober kostet dich der Deebot T50 Max Pro Omni nur noch 549 Euro. Hier sparst du satte 450 Euro.

Weitere Ecovacs-Deals am Prime Day

Nicht nur die Deebot T50-Serie ist aktuell günstiger erhältlich. Auch der nagelneue Deebot X11 OmniCyclone ist aktuell mit einer Ersparnis von 100 Euro verfügbar. Satte 700 Euro Rabatt gibt’s beispielsweise beim Deebot X9 Pro Omni. Auch Mähroboter oder der Fensterputzroboter-Bestseller sind jetzt stark reduziert. Die besten Deals haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet. Die Ersparnis in Klammern bezieht sich dabei auf den jeweiligen UVP: