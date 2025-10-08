Noch günstiger an Tag 2 der Prime Days: Dyson-Akkusauger rauscht auf rund 250 Euro

Bei den Prime Days zählt ein Akkusauger von Dyson zu den gefragtesten Angeboten. Das Schnäppchen ist allerdings nur für kurze Zeit verfügbar – und der Preis kann sich wirklich sehen lassen. Käuferinnen und Käufer sparen am 2. Prime Day sogar nochmal mehr.
Dyson V8 Advanced im Angebot
Der Dyson V8 Advanced war in den vergangenen Wochen regelmäßig für rund 279 Euro im Angebot. Amazon setzte gestern noch einen drauf und bot das Modell exklusiv für Prime-Mitglieder zum Sonderpreis von 265 Euro an. Und wer bis heute gewartet hat, spart sogar nochmal rund 15 Euro.

Unter 255 Euro: Dyson-Preisrutsch am Prime Day

Nur knapp 252 kostet die Einsteiger-Variante von Dyson, die allerdings den allermeisten Wohnungs-Selbst-Saugern locker reichen sollte.

Dyson steht für Langlebigkeit, gute Reparierbarkeit und verlässlich hohe Leistung. Das alles zum Schnäppchenpreis von 251,74 Euro – bekommen jetzt alle Prime-Kunden bei Amazon.

Prime Deal Days bis 8. Oktober

Die Deals enden, sobald sie ausverkauft sind, spätestens aber am Mittwochabend, 8. Oktober. Die notwendige Prime-Mitgliedschaft ist sogar 30 Tage kostenlos im Testabo verfügbar. Damit kann man das Angebot auch einfach nur testweise ausprobieren, aber direkt von den Sonderrabatten profitieren.

Zum Deal!

Die besten Prime-Day-Deals haben wir außerdem in diesem Artikel hier zusammengefasst.

MediaMarkt übertölpelt Amazon: So kommst du an die neuen Angebote
Jetzt weiterlesen
Reaktion auf Amazon? MediaMarkt mit kurzzeitiger Änderung, von der viele profitieren

