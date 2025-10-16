Ganz ohne Abo-Pflicht (wie etwa bei Amazon) macht der Elektronikhändler eine seiner Lieferungsoptionen gerade kostenlos. Und das sorgt für einen sagenhaften Trick. Allerdings gilt der nur tagsüber und in der Woche.

MediaMarkt macht diese Lieferung gratis

Denn aktuell kostet die 90-Minuten-Lieferung via Uber keinen Aufpreis. Wer also schnell das neue EA FC26 braucht (ist schon ein paar Euro günstiger geworden) und nicht zwei Tage Lieferzeit überbrücken wollte – der bekommt das Spiel als Disc jetzt frei Haus und in kurzer Zeit geliefert. Auch die aktuellen AirPods 4 von Apple sind gerade reduziert – und dank Gratis-Uber-Lieferung schnell und ohne Liefergebühr bei dir. MediaMarkt schlägt Amazons „Same-Day-Lieferung“ damit übrigens um Längen. Gratis ist die Lieferoption wohl im Rahmen der „Relax-Shopping“-Aktion und demnach nur noch bis zum 21.10.

Und das geniale ist: Diese Uber-Lieferung ist gratis – auch für günstige Produkte unter 59 Euro. Dagegen ist der Standardversand für diese Artikel weiterhin kostenpflichtig. Sprich: Wer ein Produkt, das sich gewichts- und maßentechnisch in Grenzen hält, kaufen will, bekommt das per Uber also schneller und im Falle der günstigeren Artikel sogar günstiger.

Günstige Tipps für die Gratis-Uber-Lieferung

Diese Artikel können gerade kostenlos per Uber und damit rasch geliefert werden (nur in passenden Regionen verfügbar):

Seit 2024 hat MediaMarkt diese neue Liefermethode im Angebot. Wenn du online shoppst, aber einen MediaMarkt oder Saturn weitgehend in deiner Nähe hast, kannst du dir deine Technik-Einkäufe per Uber liefern lassen. Das funktioniert überraschend gut, wie wir unter anderem anhand einer PlayStation 5 getestet haben.

Deine Einkäufe sind mit dieser Methode in weniger als 90 Minuten bei dir. Ideal, wenn du zum Wochenende noch ein Spiel für die PS5 brauchst oder die Kaffeemaschine im ungünstigsten Augenblick den Geist aufgibt und du selbst das Haus nicht verlassen kannst.

Eigentlich kostet die Sofortlieferungs-Option Aufpreis. Immerhin wird hier ja exklusiv für dich ein Uber arrangiert. Wer den Fahrdienstleister kennt, weiß in etwa, was so eine Fahrt durch die Stadt kosten kann.

Das kannst du dir kostenlos in 90 Minuten liefern lassen

Teilnahmeberechtigt für die Liefermethode sind Produkte, die im nächsten Markt vorrätig sind und die eine gewisse Größe und ein Gewicht nicht überschreiten. Einen neuen Riesenfernseher oder eine Waschmaschine kannst du dir also nicht per Uber liefern lassen.

Für die Uber-Lieferung kommen aber klassische Güter für den spontanen Gebrauch in Frage. Vor allem Küchenkleingeräte oder Haushaltshelfer sind hier gefragt oder zum Beispiel PS5-Controller – wenn deiner just gerade den Geist aufgegeben hat.