Egal, ob du einen neuen Mixer brauchst oder schon seit Längerem mit einem neuen Fernseher liebäugelst – die aktuelle Relax-Shopping-Aktion von MediaMarkt hält viele verschiedene Schnäppchen bereit. Einige Highlights der Aktion, die noch bis zum 21. Oktober läuft, haben wir dir hier zusammengestellt.

Tablet-Schnapper und LG-Fernseher mit 62 Prozent Rabatt

Für nur 122,99 statt rund 150 Euro kommst du gerade zum Beispiel an ein Tablet von Lenovo. Das 10,1-Zoll-Display mit 1.920 x 1.200 Pixel Auflösung ist ideal für Filme, mobile Spiele und Co. Und auch kleinere Office-Anwendungen sind hiermit kein Problem. Der 5.100-mAh-Akku bringt dich zudem gut durch den Tag.

Wenn hingegen ein neuer Fernseher her soll, lohnt sich gerade ein Blick auf den LG “55QNED93A6A” QNED evo TV. Der ist 55 Zoll groß und zeigt dank 4K-Auflösung, HDR10 und HLG Filme und Serien mit einer beeindruckenden Qualität an. Besonders stark für schnelle Bewegungen in Action-Filmen oder beim Gaming: Dank 144 Hz sieht alles flüssig aus und es entsteht keine Bewegungsunschärfe. Bei MediaMarkt kostet der Smart-TV jetzt dank 62 Prozent Rabatt nur noch 749 statt rund 2.000 Euro. Größere Varianten sind ebenfalls verfügbar.

2 coole Angebote für Küche und Haushalt

Du brauchst eher ein neues Gerät in der Küche oder für den Haushalt? Gerade gibt’s zum Beispiel dieses Set von Braun samt Pürierstab und vielfältigem Zubehör zum halben Preis für nur noch 77 Euro. Du kannst das Gerät nicht nur zum Pürieren von Kürbissuppe, Pesto und Co. verwenden, sondern auch als Mixer oder Zerkleinerer mit den jeweiligen Aufsätzen. Ein Schneebesen-Aufsatz ist ebenfalls mit dabei.

Richtig viel Arbeit nimmt dir außerdem ein Saug- und Wischroboter ab. Und mit dem Roborock Qrevo Edge 5V1 bekommst du ein hochwertiges Modell, das nicht nur trockenen, klebrigen und feuchten Schmutz vom Boden entfernt, sondern sich dank mitgelieferter Station auch selbst entleert, reinigt und trocknet. Hiermit sparst du dir also locker ein bis zwei Stunden Arbeit pro Woche, wenn du normalerweise selbst staubsaugst und feucht durchwischst. Dank 33 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 599 Euro.

Philips Hue günstig und viele weitere Deals

Und für mehr Ambiente zu Hause ist ein Philips Hue Lightstrip ideal. Hiermit lässt sich ganz leicht eine indirekte Beleuchtung an Treppen, hinter Regalen oder dem Sofa kreieren. Die Helligkeit und Farben steuerst du bequem per App oder Sprachbefehl und kannst auch automatische Szenen mit bestimmten Zeitplänen einstellen. Der Lightstrip ist jetzt 38 Prozent günstiger und kostet so nur noch 99 Euro.

Es gibt aber auch noch viele weitere spannende Angebote beim MediaMarkt Relax-Shopping. Schau einfach mal auf der Aktionsseite vorbei – oder wirf zuerst einen Blick auf diese weiteren Schnäppchen:

