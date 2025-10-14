Über 60 Prozent Rabatt: Netto verkauft Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit für weniger als 50 Euro

Früher musste man beim Putzen ständig das Kabel neu einstecken oder über herumliegende Kabel steigen – ein echter Nervfaktor der alten Gerätegeneration. Heute sind Akkusauger deutlich handlicher, schnell griffbereit und wesentlich leichter. Auch höher gelegene Flächen wie Regale oder Schränke lassen sich ohne Mühe reinigen, ganz ohne sperrigen Schlauch. Netto beweist mit diesem Angebot, dass moderne kabellose Modelle längst kein Luxus mehr sein müssen.

40 Minuten Laufzeit, praktisches Zubehör und Bodenleuchte

Wie bei den meisten modernen Akkusaugern lässt sich auch dieses Modell sowohl mit Saugrohr und Bodenbürste für Hart- und Teppichböden nutzen. Du kannst aber auch das mitgelieferte Zubehör direkt mit dem Handgerät verbinden, um ganz leicht das Sofa von Krümeln zu befreien, Ecken im Badezimmer zu entstauben oder unter den Autositzen sauberzumachen. Je nach Verschmutzung kannst du zwischen drei Saugstufen wählen und hast so eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten auf der niedrigsten Stufe. Bei mehr Power verkürzt sich die Laufzeit.

Praktisch ist außerdem: Der Akkusauger kommt ohne Beutel aus. Das heißt, du musst keine teuren Staubbeutel nachkaufen – einfach den Behälter entleeren und schon ist der Sauger wieder einsatzbereit. Im Inneren sitzt zudem ein HEPA-Filter, der auch feinste Partikel aus der Luft herausfiltert – ein Pluspunkt für Allergiker. Für schlecht beleuchtete Ecken oder Bereiche unter Möbeln hilft ein LED-Licht an der Bodenbürste, Schmutz sichtbar zu machen. Und die mitgelieferte Wandhalterung ist perfekt, um den Akkusauger platzsparend aufzubewahren.

Wenn du also einen preiswerten Akkusauger mit ordentlicher Akkulaufzeit und ohne lästigen Kabelsalat haben möchtest, ist dieses Modell mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen sicher eine gute Option. Weiterhin hast du die Wahl zwischen vier verschiedenen Farben: Die schwarze Variante ist am unauffälligsten, es gibt aber auch farbenfrohere Modelle.

Akkusauger für unter 50 Euro bei Netto: Lohnt sich das?

Satte 61 Prozent zieht Netto jetzt vom UVP dieses Akkusaugers ab und verkauft ihn für nur noch 49,99 Euro. Zwar kommen noch 5,95 Euro für den Versand hinzu, aber der Preis ist dennoch top, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Günstiger ist momentan nämlich kein anderer Anbieter. Doch was kann das Gerät eigentlich?

