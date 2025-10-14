MediaMarkt reduziert Marken-Kaffeevollautomat jetzt um mehr als 50 Prozent

Wer sich im Internet nach einem neuen Kaffeevollautomaten umsieht, stolpert ziemlich schnell über ziemlich hohe Preise. Je nach Marke und Modell kann man hier teilweise über 1.000 Euro ausgeben. Dabei geht es doch so viel günstiger, wie jetzt MediaMarkt beweist.
Ein Kaffeevollautomat von De'Longhi, der ein einer Küche steht. Daneben das MediaMarkt-Logo sowie ein aktuelles Angebot mit 51 Prozent Rabatt.
De’Longhi Kaffeevollautomat mit 51 Prozent Rabatt bei MediaMarktBildquelle: MediaMarkt / inside digital
MediaMarkt reduziert jetzt nämlich ein Modell des Top-Herstellers De’Longhi um satte 51 Prozent. Du bekommst hier also keinen „Billig“-Kaffeevollautomaten, sondern ein echtes Marken-Produkt – aber du zahlst trotzdem überraschend wenig. Nach Abzug des Rabatts stehen nur noch 299 Euro auf der Rechnung. Wie gut dieser Preis ist und was dir dafür im Detail geboten wird, liest du jetzt.

Günstiger geht’s nicht? So gut ist der MediaMarkt-Preis

Bleiben wir erstmal direkt beim Preis. Wie bereits erwähnt, senkt MediaMarkt diesen beim De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.B aktuell um ganze 51 Prozent. Statt über 600 zahlst du dadurch nur noch 299 Euro für den Kaffeevollautomaten. Mit Blick auf den Funktionsumfang – auf den wir gleich genauer eingehen – ist das bereits ein fairer Deal.

Wie stark das Angebot wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich. Denn wie du dort sehen kannst, ist aktuell kein anderer Händler im Netz günstiger als MediaMarkt. Mehr noch: Der Versand ist hier kostenfrei, es bleibt also wirklich nur bei den 299 Euro.

Das bietet dir der De’Longhi Kaffeevollautomat

Im Grunde soll dir ein Kaffeevollautomat wie der Magnifica S ECAM21.116.B es ermöglichen, leckere Kaffeespezialitäten per Knopfdruck zu Hause zubereiten zu können. Während viele kostspieligere Modelle hierbei mit einer schier unendlichen Anzahl an Heißgetränken werben, beschränkt man sich bei diesem De’Longhi-Gerät eher auf die Wesentlichen. So gibt es fünf Programme: Espresso, 2x Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Kaffee groß und eine Heißwasserfunktion für Tee.

Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas wenig, und vor allem Fans vom Cappuccino oder Latte macchiato könnten enttäuscht sein. Doch keine Sorge: In Kombination mit der Milchaufschäumdüse sind leckere Cappuccinos und Co. natürlich ebenso möglich. Dabei kannst du über einen Drehregler die Kaffeestärke und -menge stets nach deinen Vorlieben einstellen. Wer auf frische Kaffeebohnen setzt, hat hierfür einen 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel sowie ein 7-stufiges Kegelmahlwerk zur Verfügung. Kaffeepulver lässt sich aber ebenso verwenden. Und besonders praktisch für Paare: Es lassen sich zwei Espresso-Tassen gleichzeitig zubereiten.

In Sachen Wartung und Reinigung wird dir ebenfalls gut unter die Arme gegriffen. Wie gewohnt gibt es etwa ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Zudem können sowohl der 1,8 Liter große Wassertank als auch die Brühgruppe einfach entnommen und so zusätzlich gereinigt werden.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

