Lidl verkauft aktuell ein 15-Euro-Gadget, mit dem das Abendessen viel schneller fertig ist

Frische Mahlzeiten sind meist nicht nur schmackhafter, sondern auch deutlich gesünder als Schnellgerichte oder Take-away-Food. Doch nach einem langen Tag bleibt manchmal kaum Kraft für aufwendiges Schnippeln und Kochen. Genau hier schafft ein cleverer Küchenhelfer Abhilfe: Lidl bietet aktuell einen kompakten Multizerkleinerer für weniger als 15 Euro an. Damit hackst du Kräuter, Zwiebeln oder Nüsse blitzschnell – und sparst im Alltag viel Zeit und Mühe.

Dabei hilft der Multizerkleinerer in der Küche

Der Silvercrest Multizerkleinerer hat ein schickes Retro-Design und einen durchsichtigen Mixbehälter aus Glas. So kannst du jederzeit sehen, ob der Inhalt bereits fein genug gehäckselt ist oder du noch etwas warten musst. Im Inneren befindet sich ein Messereinsatz aus rostfreiem Edelstahl, der sich leicht reinigen lässt, da du ihn einfach herausnehmen kannst. Messer, Deckel, Behälter und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind zudem spülmaschinengeeignet – du hast also keinen Reinigungsaufwand mit dem Gerät.

Silvercrest Multizerkleinerer im Retro-Design

Praktisch: Das Gerät lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck bedienen. Je nach Inhalt stehen dir zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, um Gemüse, Kräuter und andere Zutaten zu hacken – egal, ob du Pesto, Dips oder eine Salatsoße zubereitest. Das Gadget zerkleinert dabei nicht nur, sondern vermengt die Zutaten auch direkt in einem Schritt. So sparst du dir gleich noch einen Arbeitsschritt.

Sogar Eis für Cocktails und Co. kannst du mit dem Gadget schnell zerkleinern. Und ein Emulgieraufsatz ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sodass du auch Sahne mithilfe des Geräts schlagen kannst. Der Multizerkleinerer ist kabelbetrieben, verfügt über ein 1 Meter langes Kabel und bietet Platz für rund 500 ml. Dank seiner kompakten Maße findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder vollen Küchenschränken problemlos Platz.

Silvercrest Multizerkleinerer ab nächster Woche auch in den Lidl-Filialen

Kosten und Verfügbarkeit bei Lidl

Wahlweise ist der Multizerkleinerer im Lidl Onlineshop in Schwarz, Creme oder Rot erhältlich und kostet 14,99 Euro plus 5,95 Euro Versand. Ein Preisvergleich ist hier nicht notwendig, da Lidls Eigenmarke von keinem anderen Shop vertrieben wird.

