Lidl verkauft aktuell ein 15-Euro-Gadget, mit dem das Abendessen viel schneller fertig ist

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
So gern man auch am Herd steht – manchmal fehlt einfach die Motivation oder die Zeit, um frisch zu kochen. Aktuell bringt Lidl ein Küchengerät an den Mann, das den Aufwand beim Zubereiten spürbar reduziert. Wir verraten dir, was hinter dem praktischen Tool steckt.
Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spart
Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spartBildquelle: Magda Wygralak, shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Frische Mahlzeiten sind meist nicht nur schmackhafter, sondern auch deutlich gesünder als Schnellgerichte oder Take-away-Food. Doch nach einem langen Tag bleibt manchmal kaum Kraft für aufwendiges Schnippeln und Kochen. Genau hier schafft ein cleverer Küchenhelfer Abhilfe: Lidl bietet aktuell einen kompakten Multizerkleinerer für weniger als 15 Euro an. Damit hackst du Kräuter, Zwiebeln oder Nüsse blitzschnell – und sparst im Alltag viel Zeit und Mühe.

Dabei hilft der Multizerkleinerer in der Küche

Der Silvercrest Multizerkleinerer hat ein schickes Retro-Design und einen durchsichtigen Mixbehälter aus Glas. So kannst du jederzeit sehen, ob der Inhalt bereits fein genug gehäckselt ist oder du noch etwas warten musst. Im Inneren befindet sich ein Messereinsatz aus rostfreiem Edelstahl, der sich leicht reinigen lässt, da du ihn einfach herausnehmen kannst. Messer, Deckel, Behälter und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind zudem spülmaschinengeeignet – du hast also keinen Reinigungsaufwand mit dem Gerät.

Silvercrest Multizerkleinerer im Retro-Design
Silvercrest Multizerkleinerer im Retro-Design

Praktisch: Das Gerät lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck bedienen. Je nach Inhalt stehen dir zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, um Gemüse, Kräuter und andere Zutaten zu hacken – egal, ob du Pesto, Dips oder eine Salatsoße zubereitest. Das Gadget zerkleinert dabei nicht nur, sondern vermengt die Zutaten auch direkt in einem Schritt. So sparst du dir gleich noch einen Arbeitsschritt.

Sogar Eis für Cocktails und Co. kannst du mit dem Gadget schnell zerkleinern. Und ein Emulgieraufsatz ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sodass du auch Sahne mithilfe des Geräts schlagen kannst. Der Multizerkleinerer ist kabelbetrieben, verfügt über ein 1 Meter langes Kabel und bietet Platz für rund 500 ml. Dank seiner kompakten Maße findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder vollen Küchenschränken problemlos Platz.

Silvercrest Multizerkleinerer ab nächster Woche auch in den Lidl-Filialen
Silvercrest Multizerkleinerer ab nächster Woche auch in den Lidl-Filialen

Kosten und Verfügbarkeit bei Lidl

Wahlweise ist der Multizerkleinerer im Lidl Onlineshop in Schwarz, Creme oder Rot erhältlich und kostet 14,99 Euro plus 5,95 Euro Versand. Ein Preisvergleich ist hier nicht notwendig, da Lidls Eigenmarke von keinem anderen Shop vertrieben wird.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Silvercrest Multizerkleinerer im Retro-Design: Silvercrest / Lidl
  • Silvercrest Multizerkleinerer ab nächster Woche auch in den Lidl-Filialen: Lidl
  • Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spart: Magda Wygralak, shutterstock.com / inside digital
2 2

Jetzt weiterlesen

AKKUSTAUBSAUGER
Über 60 Prozent Rabatt: Netto verkauft Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit für weniger als 50 Euro
Netto verkauft dieses Wochenende einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro
Für viele Haushalte gehört ein kabelloser Staubsauger längst zur Grundausstattung. Er lässt sich flexibel einsetzen und erleichtert die Reinigung enorm – besonders, wenn man ihn wie jetzt bei Netto zu einem reduzierten Preis von unter 50 Euro ergattern kann, dank eines Rabattes von über 60 Prozent.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Netto verkauft dieses Wochenende einen vollwertigen Akkusauger für unter 50 Euro
Akkustaubsauger
Über 60 Prozent Rabatt: Netto verkauft Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit für weniger als 50 Euro
Deals vom Dienstag
Amazon
Mit Produkten, die jeder braucht: top Amazon-Angebote am 14.10.
Mann steht auf dem E-Scooter von Ausom
E-Scooter
Praktischer & günstiger als ein E-Bike: Dieser E-Scooter hat eine besonders hohe Reichweite
Media Markt
MediaMarkt startet "Rausverkauf" mit TVs von Samsung & LG zum halben Preis
Schnäppchen
Europäischer Cloud-Speicher zum Sparpreis: Hier zahlst du nur einmal für lebenslangen Zugriff!
Media Markt
Bosch-Abverkauf bei MediaMarkt: Diese 4 Deals lohnen sich im Herbst wirklich
Küche
Netto verkauft für kurze Zeit Tefal-Produkte deutlich günstiger – diese Angebote sollten in keiner Küche fehlen
Fernseher & Smart TV
Wenige Stunden bleiben: Amazon schaltet bestes Angebot wieder ab!
Lidl
Lidl verkauft ab nächster Woche ein Akku-Werkzeug, das in keinem Haus fehlen darf