Ein neuer 4K-Fernseher kann ganz schön teuer sein. Wer sich dennoch ein Upgrade für sein Wohn- oder Schlafzimmer holen möchte, sollte deshalb möglichst auf passende Angebote warten. Genau die liefert MediaMarkt jetzt: So kommst du hier kurzzeitig an TVs von Samsung, LG und Co. – und das zu teils deutlich reduzierten Preisen.

TV-Deal-Tipp: LG-OLED unter 1.000 Euro bei MediaMarkt

Insbesondere OLEDs sind kostspielige Anschaffungen – MediaMarkt sorgt aber auch hier im neuen „Rausverkauf“ für attraktive Preise. So ist etwa der LG OLED evo TV OLED48G56LS in 48 Zoll jetzt ganze 52 Prozent reduziert – wodurch er nur noch 999,99 Euro kostet. Man landet somit knapp unter der 1.000-Euro-Grenze – auch, da MediaMarkt den Fernseher komplett kostenfrei zu dir liefert. Kein anderer Händler im Netz bietet einen besseren Preis als MediaMarkt.

Technisch ist das OLED-Modell natürlich ebenfalls absolut auf der Höhe. Allen voran die 4K-Auflösung samt besonders tiefem Schwarz dank des OLED-Displays kann sich wortwörtlich sehen lassen. Hinzu kommen diverse Bildoptimierungen, die etwa ältere Inhalte auf UHD-Qualität hochskalieren oder die Helligkeit automatisch anpassen. Besonders stark: Der TV bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz und liefert so stets flüssige Bilder.

Bei den Anschlüssen hat LG ebenso nicht gespart und bietet beispielsweise gleich vier HDMI-Slots (4K @ 120Hz, eARC, VRR, ALLM) und auch sonst solltest du hier keinen Anschluss vermissen. Zusätzlich ist der Smart-TV natürlich auch ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden und du greifst so auf Streaming-Apps wie Netflix und Disney+ zu.

LG-OLED bei MediaMarkt zum halben Preis im Angebot

Für knapp unter 1.000 Euro holst du dir bei MediaMarkt hiermit also einen technisch absolut hochwertigen 4K-Fernseher mit OLED-Technik.

Samsung-Fernseher ebenfalls 50 % billiger

Wer auf OLED-Technik verzichten kann und einen etwas größeren Fernseher eines Top-Herstellers sucht, findet mit diesem Samsung Neo QLED 4K-TV in 55 Zoll vielleicht das richtige Modell. Ja: OLEDs bieten im direkten Vergleich bessere Schwarzwerte als QLED-Geräte. Dafür haben diese meist eine höhere Helligkeit, was im Alltag bei einfallendem Licht durchs Fenster wichtiger sein kann.

Eine Top-Auflösung in 4K, alle wichtigen Anschlüsse und Co. bietet dir Samsung mit seinem Fernseher natürlich ebenso. Nur die Bildwiederholrate fällt mit 100 Hz etwas geringer aus – das ist aber immer noch gut.

Und der Preis? Der ist mit Blick auf die größere Bildschirmdiagonale etwas höher. Mit 1.099 Euro ist der 4K-Fernseher bei MediaMarkt dank 50 Prozent Rabatt aber trotzdem fair bepreist. Da hier jedoch Versandkosten anfallen, hat Amazon preislich leicht die Nase vorn.

Passend zum Fernseher: Soundbars ab 95 Euro

Eine Sache vereint moderne Fernseher in der Regel: ausbaufähiger Sound. Günstige Abhilfe schaffen da Soundbars. Davon hat MediaMarkt auch einige im Angebot. Allen voran die Philips Tab 5309/10, welche derzeit lediglich 94,99 Euro kostet. Auch hier kann man natürlich deutlich mehr ausgeben, etwa bei einem Top-Modell von Sony inklusive Dolby Atmos Unterstützung.

Es gibt aber selbstverständlich noch einiges mehr im „Rausverkauf“ von MediaMarkt zu entdecken. Insgesamt über 60 Produkte sind allesamt um mindestens 50 Prozent oder mehr im Preis gesenkt. Mit dabei, neben Fernsehern und Soundbars, übrigens auch Kopfhörer. Wer alle Angebote sehen möchte, klickt sich am besten selbst durch zur Aktionsseite.

