Wenige Stunden bleiben: Amazon schaltet bestes Angebot wieder ab!

Noch bis heute Abend (14.10., 23:59 Uhr) streicht Amazon starke 51 Prozent vom Preis seines Fire TV Stick 4K – dem eigentlich einzigen TV-Stick, der wirklich sinnvoll ist. Zu dem Preis ist das Teil ein Muss. Denn so viel günstiger sind die schwächeren HD- und der Lite-Sticks nicht. Und die Zusätze, die der größere Max-Stick im Vergleich bietet, brauchst du unserer Meinung nach nicht wirklich. Der reduziert immer noch 99 Euro teure Fire TV „Cube“ ist dann schon wieder ein anderes (Preis-)Kaliber.

Must-Have für diesen Preis

Der Fire TV Stick 4K bringt Streaming von Endgeräte oder direkt übers Netz auf deinen Fernseher. Das Prinzip ist dank Plug & Play denkbar simpel. Die Übertragung ist dank WiFi 6 auf dem aktuellsten Stand und die Ausgabe ist mit Dolby Vision und HDR10+ bemerkenswert für den kleinen Stecker.

Daher gilt bis Dienstagabend auch für Nicht-Prime-Kunden: 34 Euro zahlen und mitnehmen. Der Deal hat echt Klasse!

→ Ordnungs-Tipp: Mit dem passenden Stromkabel, der den HDMI-Stick mit Power aus dem Fernseher versorgt (USB am TV notwendig), vermeidest du auch noch den unschönen Kabelsalat hinterm Fernseher. Als Bundle zahlst du für diese elegante Lösung knapp 51 Euro – für das Spezial-Kabel also rund 16 Euro Aufpreis.

Bundle-Sets lassen Rabatte noch weiter hochschießen

Teils bis zu 59 Prozent beträgt der Rabatt indes, wenn du den Fire TV Stick mit einem Smart-Home-Gerät von Amazon zusammen kaufst. Vor allem die Geräte von Ring und Blink – also alles rund um smarte Sicherheitskameras und Türklingel-Systeme, sorgen hier für Nobrainer-Deals. Eine Auswahl:

Hier waren die Rabatte an den Prime Day selbst und da eben nur für eingeloggte, zahlende Kunden noch ein bisschen besser. Insgesamt sind die Bundles aber nach wie vor echt stark. Diese Deals durften sich zurecht weit oben im Prime-Day-Ranking einsortieren.

