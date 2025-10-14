Mit Produkten, die jeder braucht: top Amazon-Angebote am 14.10.

Heute (14.10.) sind es vor allem die kleinen Produkte für unter oder knapp über 20 Euro, die uns bei Amazon ins Auge gesprungen sind. Doch auch einen TV-Deal, der nur noch wenige Stunden gültig ist, wollen wir dir nicht vorenthalten. Los geht’s mit unseren Amazon-Deals des Tages.

Wirklich jeder hat doch heutzutage ein Smartphone, oder? Und was darf da nicht fehlen: das passende Ladegerät. Ein solches Gerät mit 45-W-Schnellladefunktion und drei Anschlüssen ist bei Amazon gerade für 13,29 Euro zu haben. Hier geht’s zum Angebot.

Wer einen neuen 4K-Fernseher sucht, kommt bei Amazon jetzt schon für 339,99 Euro an ein 50-Zoll-Modell. Hersteller ist dabei Amazon und der Preis gilt nur noch wenige Stunden. Auf Wunsch lässt sich auch günstig eine passende Soundbar dazukaufen. Hier geht’s zum Angebot.

Ein weiteres Mini-Gadget für unter 20 Euro: diese Nachtlicht Steckdose mit Bewegungssensor. Dadurch musst du nachts nicht mehr das große Licht anmachen, um zum Badezimmer zu gehen. Das Gerät ist dimmbar und dank eines Nachtmodus ebenso als Nachtlicht für Kinder einsetzbar. Bei Amazon kostet es jetzt nur 15,19 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Zum Abschluss noch ein beliebter Bestseller: die INIU Power Bank. Mit 20.000 mAh bietet sie eine große Kapazität, um unterwegs Smartphone, Kopfhörer und Co. mit Strom zu versorgen. Hierbei handelt es sich um ein Top-Gerät, welches durchschnittlich mit 4,6/5 Sternen (über 26.000 Rezensionen) bewertet wird und nicht umsonst Bestseller Nr. 1 bei Amazon ist. Heute kostet die Powerbank nur 22,34 Euro. Hier geht’s zum Angebot!

