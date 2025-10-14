Netto verkauft für kurze Zeit Tefal-Produkte deutlich günstiger – diese Angebote sollten in keiner Küche fehlen

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
In einer Küche liegen häufig mehr Gerätschaften als in einem Büro oder der Werkstatt. Oder könnt Ihr ohne Töpfe, Pfannen und Kochgeschirr etwas auf dem Herd zaubern? Der Discounter Netto verkauft jetzt zahlreiche Küchenutensilien - von Top-Hersteller Tefal - bis zu 60 Prozent günstiger.
Netto-Logo an einer Filiale.
Jetzt bei Netto: Tefal Küchenprodukte für unter 20 EuroBildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Egal, ob Töpfe, Pfannen oder einfache Kochlöffel – wer auf hochwertige Produkte in der Küche setzt, kommt um die Marke Tefal kaum herum. Sparst du außerdem gerne Geld, kommt eine aktuelle Aktion von Netto wie gerufen. Der Discounter reduziert einige Gadgets jetzt drastisch.

Kann jeder gebrauchen: Tefal-Set kostet nur noch 14,99 Euro

Los geht’s mit einem vierteiligen Set, das dir einen guten Grundstock an einem der häufigsten gebrauchten Küchenutensilien liefert: Pfannenwender, Suppenkelle, Gemüselöffel und Löffel. Und das Set kostet bei Netto jetzt dank 50 Prozent Rabatt nur noch 14,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten).

Tefal Küchenhelferset Ingenio 4-tlg.
Vier Küchenutensilien, die man fast jeden Tag nutzt

Gefertigt aus ABS /Nylon (frei von BPA!) halten der Pfannenwender und Co. Temperaturen von bis zu 250 °C aus. Hinzu kommen ein paar praktische Kniffe. So soll etwa ein kleiner Silikonring verhindern, dass die Utensilien in den Topf abrutschen. Und wer sie nicht in einer Schublade aufbewahren möchte, kann die Tefal-Produkte dank einer Öse ebenfalls aufhängen.

Jetzt bei Netto: Tefal-Pfannen bis zu 60 Prozent günstiger

Eine Sache, die man ebenfalls fast täglich nutzt: Pfannen. Genau die gibt es bei Netto jetzt in zwei Größen sogar über die Hälfte billiger. Die Tefal „So Expert“ Pfanne mit 24 cm Durchmesser ist 59 Prozent im Preis gesenkt, während das leicht größere Modell mit 28 cm jetzt sogar 60 Prozent billiger ist. Du zahlst dadurch 17,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro.

Die Pfannen sind dabei für alle Herdarten geeignet (einschließlich Induktion) und können sogar im Ofen verwendet werden. Dank der etwas tieferen Form kann man hier auch Speisen mit Soßen direkt in der Pfanne zubereiten. Hinzu kommen die bekannten Tefal-Vorteile, rund um die Antihaftversiegelung, die Thermo-Fusion Induktionstechnologie für eine bessere Wärmeverteilung und das Thermo-Signal, welches sich verfärbt, sobald die Pfanne vorgeheizt ist. Außerdem sind die Pfannen natürlich frei von PFOA, Blei und Cadmium 11.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Kaffeevollautomat von De'Longhi, der ein einer Küche steht. Daneben das MediaMarkt-Logo sowie ein aktuelles Angebot mit 51 Prozent Rabatt.
Media Markt
MediaMarkt reduziert Marken-Kaffeevollautomat jetzt um mehr als 50 Prozent
MediaMarkt-Shop in einer Innenstadt. Davor ein Text:
Media Markt
MediaMarkt startet Wochenend-Abverkauf: Laptop-Angebot überrascht
Lidl-Paket steht in einer Küche
Lidl
Lidl verkauft nur bis Sonntag einen Kaffeevollautomaten über die Hälfte billiger
Küche
Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist
Küche
Deutlich günstiger als KitchenAid: Bosch-Küchenmaschine zum halben Preis
Küche
Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spart
Küche
Hammer: Dieser Shop verkauft Ninjas aufregendsten Airfryer für nur 145 Euro
Kochen
Das Geheimnis frischer Pasta: Philips Pastamaker fast 50 Prozent reduziert
Media Markt
Guter Kaffee zum kleinen Preis: Diese Maschine kostet nur 39 Euro