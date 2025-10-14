Netto verkauft für kurze Zeit Tefal-Produkte deutlich günstiger – diese Angebote sollten in keiner Küche fehlen

Egal, ob Töpfe, Pfannen oder einfache Kochlöffel – wer auf hochwertige Produkte in der Küche setzt, kommt um die Marke Tefal kaum herum. Sparst du außerdem gerne Geld, kommt eine aktuelle Aktion von Netto wie gerufen. Der Discounter reduziert einige Gadgets jetzt drastisch.

Kann jeder gebrauchen: Tefal-Set kostet nur noch 14,99 Euro

Los geht’s mit einem vierteiligen Set, das dir einen guten Grundstock an einem der häufigsten gebrauchten Küchenutensilien liefert: Pfannenwender, Suppenkelle, Gemüselöffel und Löffel. Und das Set kostet bei Netto jetzt dank 50 Prozent Rabatt nur noch 14,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten).

Vier Küchenutensilien, die man fast jeden Tag nutzt

Gefertigt aus ABS /Nylon (frei von BPA!) halten der Pfannenwender und Co. Temperaturen von bis zu 250 °C aus. Hinzu kommen ein paar praktische Kniffe. So soll etwa ein kleiner Silikonring verhindern, dass die Utensilien in den Topf abrutschen. Und wer sie nicht in einer Schublade aufbewahren möchte, kann die Tefal-Produkte dank einer Öse ebenfalls aufhängen.

Jetzt bei Netto: Tefal-Pfannen bis zu 60 Prozent günstiger

Eine Sache, die man ebenfalls fast täglich nutzt: Pfannen. Genau die gibt es bei Netto jetzt in zwei Größen sogar über die Hälfte billiger. Die Tefal „So Expert“ Pfanne mit 24 cm Durchmesser ist 59 Prozent im Preis gesenkt, während das leicht größere Modell mit 28 cm jetzt sogar 60 Prozent billiger ist. Du zahlst dadurch 17,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro.

Die Pfannen sind dabei für alle Herdarten geeignet (einschließlich Induktion) und können sogar im Ofen verwendet werden. Dank der etwas tieferen Form kann man hier auch Speisen mit Soßen direkt in der Pfanne zubereiten. Hinzu kommen die bekannten Tefal-Vorteile, rund um die Antihaftversiegelung, die Thermo-Fusion Induktionstechnologie für eine bessere Wärmeverteilung und das Thermo-Signal, welches sich verfärbt, sobald die Pfanne vorgeheizt ist. Außerdem sind die Pfannen natürlich frei von PFOA, Blei und Cadmium 11.

