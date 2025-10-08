Deutlich günstiger als KitchenAid: Bosch-Küchenmaschine zum halben Preis

Während bei Amazon die Prime Days auf Hochtouren laufen, übersehen manche die Angebote von anderen Plattformen. In diesem Fall hat Otto nämlich den besten Preis. Die Bosch MUMS2EW01 Küchenmaschine ist dort gerade stark reduziert erhältlich. Der Preis sinkt durch einen 52-Prozent-Nachlass auf etwa 115 Euro. Wir zeigen, welche Funktionen das Gerät bietet und ob sich der Kauf wirklich lohnt.

Massig Zubehör und viel Power: Das kann die Küchenmaschine von Bosch

Wer gerne Pizza-, Brot- oder Nudelteig selbst macht und im Winter Plätzchen und anderes Weihnachtsgebäck zubereitet, sollte definitiv eine gute Küchenmaschine parat haben. Mit dem Patisserie-Set der Bosch-Maschine, bestehend aus Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken, bist du dafür bestens ausgerüstet. Da das Zubehör aus Edelstahl gefertigt ist, lässt es sich nach der Arbeit zeitsparend in der Spülmaschine reinigen. Die Bosch MUMS2EW01 Küchenmaschine hilft dir darüber hinaus aber auch beim Zerkleinern von Gemüse, Nüssen sowie sonstigen Zutaten und wird so auch beim Kochen zu einer echten Hilfe. Bosch schickt dir dafür einen Durchlaufschnitzler, eine Reibscheibe sowie eine Schneidwendescheibe mit, die du wahlweise einsetzen kannst.

Insgesamt bietet die Edelstahl-Rührschüssel eine Kapazität von 3,8 Litern. Das entspricht einer Verarbeitungsmenge von bis zu 2,4 Kilogramm Rührteig oder 1,7 Kilogramm Hefeteig. Das 3D Planetary-Mixing-System, welches so ähnlich auch bei der Konkurrenz von KitchenAid zum Einsatz kommt, sorgt dafür, dass alle Zutaten schnell und zuverlässig vermengt werden. Und der 700 Watt Bosch Motor garantiert, dass sich mit der Küchenmaschine selbst schwere Teige verarbeiten lassen. Je nach Schüsselinhalt kannst du zwischen vier Arbeitsstufen wählen.

53 Prozent günstiger: Ein guter Preis?

Abschließend schauen wir uns noch den Preis an. Ursprünglich hat Bosch hier einen UVP von 239,99 Euro veranschlagt. Davon senkt Otto jetzt aber 52 Prozent, sodass zum Schluss nur noch 114,90 Euro auf dem Kassenzettel stehen. Ob das aber auch im Marktvergleich ein gutes Angebot ist, zeigt erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Und siehe da: Derzeit ist kein anderer Anbieter günstiger. Und generell war die Bosch-Küchenmaschine in der Vergangenheit selten so preiswert wie jetzt. Somit ist aktuell ein guter Zeitpunkt, um über einen Kauf nachzudenken.