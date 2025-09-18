Guter Kaffee zum kleinen Preis: Diese Maschine kostet nur 39 Euro

Die Tchibo Pure Plus Kapselmaschine bereitet deinen Kaffee unkompliziert zu, ohne dass du dich durch unzählige Extras kämpfen musst – ideal für alle, die einfach funktionierenden Kaffee schätzen. Besonders spannend: MediaMarkt reduziert den Preis gerade um 63 Prozent, sodass du das Modell zum absoluten Schnäppchenpreis bekommst. Wir haben uns die Maschine einmal genauer angesehen und zeigen, warum sie für den Alltag so gut geeignet ist.

Tchibo Pure Plus: Für nur 39 Euro bei MediaMarkt

Normalerweise hängt an der Kaffeemaschine ein Preisschild von 106,65 Euro. Das Gerät ist jedoch Teil der „Raus damit!“-Aktion von MediaMarkt und deshalb kommst du bis zum 22. September schon für schlappe 39 Euro dran. Der Versand ist zudem kostenfrei – ein recht gutes Angebot also. Noch attraktiver wird das Ganze durch die 50 Gratis-Kapseln, die dir mit ins Paket gelegt werden. Zehn Stück der Kapseln kosten sonst je nach Sorte schon zwischen 3,99 Euro und 4,29 Euro. Übrigens: Auch wenn Kaffeekapseln nicht den allerbesten Ruf haben, kannst du hier getrost zuschlagen. Tchibo selbst gibt an, dass die Kapseln aus recycelbaren Materialien bestehen. Um den Kreislauf zu schließen, ist es aber wichtig, dass die Kapseln auch richtig – und zwar in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack – entsorgt werden. Dann schauen wir jetzt mal, was die Kaffeemaschine an sich so auf dem Kasten hat.

So gut ist eine Kaffeemaschine für unter 40 Euro

Die Bedienung erfolgt denkbar einfach, du hast die Wahl aus drei verschiedenen Tassengrößen. Je nachdem, welche Kaffee-Kapsel du eingelegt hast, serviert sie dir einen klassischen Caffè Crema oder einen cremigen Milchkaffee. Du musst nichts weiter tun als den passenden Knopf zu drücken, die Kapsel und die Maschine erledigen den Rest. Im Gegensatz zu einem Vollautomaten hast du so auch viel weniger Wartungsaufwand, weil du nicht etwa einen Milch- oder den Kaffeesatzbehälter leeren und putzen musst. Die Kapselauffangschale kannst du einfach in der Spülmaschine reinigen lassen. Der Hersteller empfiehlt jedoch eine regelmäßige Entkalkung und gelegentlich einen Durchlauf ohne Kapsel zu tätigen. So verlängerst du die Lebensdauer deiner Maschine.

Insgesamt fasst der Wassertank der Kaffeemaschine 800 Milliliter. Du kannst also mehrere Tassen zubereiten, ohne nachfüllen zu müssen. Nach neun Minuten der Inaktivität schaltet sich sie sich automatisch ab und spart somit langfristig Energie. Das Gerät ist mit 24 cm Höhe, 11,9 cm Breite und 33,7 cm Tiefe ziemlich kompakt und findet damit in jeder noch so kleinen Küche Platz.

Wer eine Maschine ohne viel Schnickschnack sucht, dennoch aber nicht auf verschiedene Heißgetränk-Kreationen verzichten will, sichert sich hier ein echt ziemlich gutes Angebot. Wer sich bei der Kaffeezubereitung lieber etwas mehr Zeit nimmt, sollte mal bei Lidl vorbeischauen. Der Lebensmitteldiscounter hat nämlich aktuell eine Siebträgermaschine für unter 50 Euro im Angebot.

