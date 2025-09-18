MediaMarkt feuert Miele-Waschmaschine raus: Und nimmt deine alte Maschine umsonst mit

Wenn deine Waschmaschine zufällig gerade den Löffel abgegeben hat und du jetzt drohst, in schmutziger Wäsche zu versinken, kommt hier der passende Deal für dich. Bei MediaMarkt kannst du dir eine Miele Maschine mit Rabatt sichern. Wir knacken zwar nicht ganz den Tiefstpreis, aber der Versandhändler ist aktuell immerhin so günstig wie sonst niemand. Hier kommen die Details.

Miele Waschmaschine: Das bekommst du für dein Geld

Eine Waschmaschine sollte vorrangig eines tun – und zwar waschen. Pluspunkte gibt es aber für Extra-Features wie spezielle Programme oder eine Startzeitvorwahl. Schauen wir also mal, was die Miele WWE 460 so draufhat. Sie bietet ein Fassungsvermögen von acht Kilogramm und eignet sich damit optimal für Singlehaushalte oder kleine Familien.

Beim Waschen der Wäsche sind deiner Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Outdoor-Klamotten zaubert die Maschine mit dem Imprägnier-Programm wieder wasserabweisend, Wolle wird dank des Wollprogramms filzfrei sauber. Ein Programm mit Dampf bügelt deine Hemden und Shirts bereits in der Waschmaschine vor, sodass sie mit deutlich weniger Falten herauskommen sollen. Die Schontrommel ist dabei besonders sanft zu deiner Wäsche.

Die Startzeitvorwahl sorgt dafür, dass die Waschmaschine immer genau dann mit dem Waschen beginnt und fertig ist, wenn es dir am besten in den Kram passt. Laut Miele selbst sollst du die Waschmaschine auch per App steuern können, das ist besonders dann praktisch, wenn du mal die Uhrzeit vergessen hast einzustellen und unterwegs bist.

So viel musst du zahlen

Miele-Produkte sind normalerweise ziemlich stabil im Preis, sodass es nur selten echte Preissprünge zu verzeichnen gibt. MediaMarkt reduziert die Maschine jetzt um zehn Prozent, sodass du statt 1.339 Euro UVP nur 1.199 Euro zahlen musst. Damit ist der Händler der aktuell günstigste im Netz (Preisvergleich).

Der Preis ist verglichen mit anderen Waschmaschinen, die es bereits für um die 300 Euro gibt, trotzdem immer noch ziemlich hoch. Wer sich bewusst für Miele entscheidet, muss aber mit diesem Preis rechnen. MediaMarkt verlangt immerhin keinen Versand für die Waschmaschine. Kleiner Tipp: Beim Checkout kannst du den Service der Altgerätemitnahme auswählen. Das kostet dich keinen Cent extra und du sparst dir den Aufwand, deine alte Waschmaschine zu entsorgen.

