Jetzt schon Prime Day?! Diese Amazon-Deals kosten keinen Cent

Es dauert zwar noch ein paar Tage, bis Amazon den Prime Day einläutet, doch wir haben bereits jetzt zwei Angebote gefunden, die du dir komplett umsonst schnappen kannst. Dabei handelt es sich um Abos, die jetzt mit einem Gratiszeitraum locken. Ein kleiner Tipp am Rande: Die Amazon Visa-Kreditkarte bekommst du das ganze Jahr über kostenlos – der Versandriese schenkt dir sogar ein Startguthaben von 10 Euro. Hier kommen die Gratis-Deals!

Amazon Music Unlimited für 3 Monate komplett kostenfrei nutzen

Ein Highlight ist auf jeden Fall das Angebot zum Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited. Denn du sicherst dir das Musikstreaming-Abo jetzt für drei Monate gratis. Hier stehen dir insgesamt mehr als 50 Millionen Lieder ohne Werbung zur Verfügung – du kannst dich also mit einer Mitgliedschaft richtig austoben und findest so gut wie jeden Song. Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neukunden. Warst du also in letzter Zeit bereits Kunde des Streamingdienstes oder hast kürzlich ein Gratis-Abo von Music Unlimited abgestaubt, gehst du jetzt voraussichtlich leider leer aus. Vor Ablauf der kostenfreien Testphase solltest du aber rechtzeitig kündigen, wenn du nicht automatisch in das zahlungspflichtige Abo rutschen möchtest. Für Prime-Mitglieder werden dann nämlich 9,99 Euro und für alle anderen 10,99 Euro fällig.

Kindle Unlimited Deal für Lesefans

Zugegebenermaßen etwas enttäuschend ist hingegen das derzeitige Kindle Unlimited Angebot. Im Vorjahr konntest du dir noch satte drei Monate der Leseflat für E-Reader, Tablets oder dein Smartphone gratis holen. Jetzt gibt’s das Abo nur 30 Tage lang kostenfrei. Danach kostet dich der Zugang zur Bibliothek aus Millionen von eBooks und Hörbüchern 11,75 Euro im Monat. Wer den Service einmal ausprobieren möchte, kommt aber dennoch auf seine Kosten. Vielleicht schaffst du es ja sogar, zwei bis drei Bücher während der Testphase durchzulesen. Ohne entstehende Kosten lohnt sich das Angebot dann womöglich doch für die eine oder andere Leseratte. Alternativ kannst du übrigens auch direkt 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 Euro im Monat abschließen.

Noch mehr Deal-Empfehlungen zum Prime Day gibt’s in unserer WhatsApp-Gruppe!

Perfekt für den Prime Day: unser WhatsApp-Kanal. Hiermit verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz – insbesondere rund um Shopping-Events wie den Prime Day. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote nämlich direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.