Irrer Samsung-Deal: Smartphone + Telekom-Tarif kosten hier einfach weniger als 9 Euro pro Monat

Das Angebot dreht sich um das Samsung Galaxy A17 – ein Einsteiger-Smartphone, das für alle alltäglichen Aufgaben gut gerüstet ist. Ein paar Abstriche musst du jedoch bei der Kamera, der Leistung und dem Design machen. Wer aber vor allem günstig wegkommen möchte, bekommt hier ein richtig gutes Gesamtpaket zum kleinen Preis. Denn ein 40-GB-Tarif im Netz der Telekom ist ebenfalls mit dabei.

Unter 9 Euro pro Monat? So geht der Deal!

Für das Samsung Galaxy A17 und einen 40-GB-Tarif im 5G-Netz der Telekom zahlst du bei Gomibo im Durchschnitt nur 8,99 Euro pro Monat. Das berechnet sich wie folgt: Für das Handy zahlst du einmalig 1 Euro und monatlich kommen 14,99 Euro Grundgebühr für den Tarif dazu. Wenn du zudem deine bisherige Rufnummer mitnimmst, sicherst du dir einen üppigen Wechselbonus in Höhe von 150 Euro. Verrechnet man diesen mit den monatlichen Kosten, sinkt die Monatsgebühr durchschnittlich auf nur noch 8,99 Euro. Anschlusskosten musst du nicht zahlen.

Dafür ist das Samsung-Smartphone gut geeignet

Das Samsung Galaxy A17 ist mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 90 Hertz bietet. Dadurch wirken Inhalte flüssiger als bei 60 Hertz, auch wenn 120 Hertz noch einmal smoother wirken. Unter dem Display arbeitet ein Samsung Exynos 1330 Prozessor, der von 4 GB RAM unterstützt wird. Der interne Speicher beträgt 128 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern. Auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera, mit der du Fotos mit bis zu 50 Megapixeln aufnehmen kannst. Der 5000-mAh-Akku bringt dich locker durch den Tag und durch die IP54-Zertifizierung ist das Smartphone auch gegen Spritzwasser und Regen geschützt.

Für Social Media, Schnappschüsse oder sonstige alltägliche Aufgaben ist das Gerät gut ausgestattet. Der Prozessor und die Kamera sind jedoch nicht mit teureren Smartphones vergleichbar. Das kann sich in einer etwas weniger flüssigen Nutzung bemerkbar machen und die Fotoqualität – insbesondere bei schwachem Licht – fällt sichtbar schwächer aus als bei Premium-Geräten. Auch die relativ breiten Displayränder wirken nicht mehr ganz zeitgemäß. Wenn dich das nicht stört, bekommst du hier aber ein solides Smartphone zu einem sehr günstigen Preis.

40 GB im Telekom-Netz: Das hat der Tarif zu bieten

Der Tarif in diesem Bundle wird von freenet bereitgestellt und nutzt das stabile und schnelle 5G-Netz der Telekom. Damit surfst du mit bis zu 50 Mbit/s und hast jeden Monat 40 GB Datenvolumen zur Verfügung. Das reicht locker, um unterwegs Musik zu streamen, soziale Medien zu nutzen und vieles mehr. Zusätzlich ist hier eine Allnet- und SMS-Flat enthalten, sodass du unbegrenzt telefonieren und Nachrichten verschicken kannst. Als Extra gibt es außerdem ein Datendepot von 50 GB, das du über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten flexibel einsetzen kannst.

Übrigens: Solltest du Gomibo noch nicht kennen – dabei handelt es sich um einen etablierten und vertrauenswürdigen Onlinehändler aus der Niederlande mit einer Wertung von 4,4 von 5 Sternen bei Trustpilot. Du kannst hier also unbesorgt einkaufen!

