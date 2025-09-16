Nur im September buchbar: Klarmobil senkt 6 Handytarife stark im Preis!

Im aktuell laufenden September-Tarif-Sale haut der Anbieter Klarmobil insgesamt sechs Tarifoptionen im Vodafone-Netz stark reduziert raus. Wer jetzt bucht, spart monatlich. Stark ist aber auch: Der Anschlusspreis fällt weg.
Ein Handybildschirm zeigt die webseite von Klarmobil mit einem Tarif-Angebot mit 75 GB Datenvolumen.
Klarmobil: Anbieter senkt im September Preise von sechs Tarifen
Statt Kuchen und Konfetti gibt’s beim aktuellen Geburtstags-Sale von Klarmobil satte Sonderaktionen, bei denen vor allem Tarif-Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen. Besonders heiß ist im September ein Deal aus dem SIM-only-Segment: Satte 75 GB Datenvolumen bekommst du derzeit für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Möglich wird das Ganze im leistungsstarken 5G-Netz von Vodafone, was das Jubiläumsangebot zu einem echten Highlight macht.

75 GB für 9,99 Euro

Es gibt drei Geburtstags-Optionen mit 75, 100 und 150 GB Datenvolumen (5G, Vodafone-Netz) sowie Allnet-Flats. Möchtest du sie monatlich kündbar abschließen, sind sie je zwei Euro teurer als die Laufzeit-Tarife mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Dafür entfällt die Anschlussgebühr bei allen Varianten. Auch bei denen mit monatlicher Laufzeit.

Top-Deal ist die kleinste, aber preisgünstigste Version: 75 GB Datenvolumen gibt’s hier für 9,99 Euro (Laufzeit-Variante) pro Monat. Das ist ein echter Hammer und absoluter Preis-Sieger in dem Segment. Willst du monatlich aussteigen können, kostet dich das 11,99 Euro. Das ist im Flex-Bereich nicht minder gut.

Klar, mehr geht immer und das bekommst du in den beiden anderen Optionen auch. Aber 75 GB sollten im Normalfall für alle reichen.

Allnet Flats – monatlich kündbar
monatliche GrundgebührMobilfunk-NetzGeschwindigkeit/BandbreiteAnschlusspreis
Allnet Flat 75GB 5G11,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 100GB 5G16,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 150GB 5G21,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flats mit 24 Monaten Laufzeit
monatliche GrundgebührMobilfunk-NetzGeschwindigkeit/
Bandbreite		Anschlusspreis
Allnet Flat 75GB 5G9,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 100GB 5G14,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 150GB 5G19,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Tarif auswählen und buchen!

67 Prozent Rabatt auf Tarifpreis

Der Top-Tarif von Klarmobil ist damit 67 Prozent günstiger als regulär (da kostet er 29,99 Euro). Die eigentliche Tarif-Besonderheit ist aber tatsächlich die Anschlusspreis-Befreiung bei den monatlich kündbaren Tarifen. Damit sind die Tarife ohne Laufzeit die derzeit wohl besten Möglichkeiten, um sich ungezwungen einen großen Tarif an Land zu holen oder nur etwas Datenpuffer für einen Übergang zu sammeln.

Die Aktion von Klarmobil läuft ab sofort und über den kompletten September. Die Septemberfrist gilt natürlich nur für den Abschluss des jeweiligen Tarifs. Die Preise sind dann dauerhaft beziehungsweise für 2 Jahre so günstig.

Hier geht’s zur kompletten Tarif-Aktion

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Freenet. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

