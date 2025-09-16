Nur im September buchbar: Klarmobil senkt 6 Handytarife stark im Preis!

Statt Kuchen und Konfetti gibt’s beim aktuellen Geburtstags-Sale von Klarmobil satte Sonderaktionen, bei denen vor allem Tarif-Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen. Besonders heiß ist im September ein Deal aus dem SIM-only-Segment: Satte 75 GB Datenvolumen bekommst du derzeit für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Möglich wird das Ganze im leistungsstarken 5G-Netz von Vodafone, was das Jubiläumsangebot zu einem echten Highlight macht.

75 GB für 9,99 Euro

Es gibt drei Geburtstags-Optionen mit 75, 100 und 150 GB Datenvolumen (5G, Vodafone-Netz) sowie Allnet-Flats. Möchtest du sie monatlich kündbar abschließen, sind sie je zwei Euro teurer als die Laufzeit-Tarife mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Dafür entfällt die Anschlussgebühr bei allen Varianten. Auch bei denen mit monatlicher Laufzeit.

Top-Deal ist die kleinste, aber preisgünstigste Version: 75 GB Datenvolumen gibt’s hier für 9,99 Euro (Laufzeit-Variante) pro Monat. Das ist ein echter Hammer und absoluter Preis-Sieger in dem Segment. Willst du monatlich aussteigen können, kostet dich das 11,99 Euro. Das ist im Flex-Bereich nicht minder gut.

Klar, mehr geht immer und das bekommst du in den beiden anderen Optionen auch. Aber 75 GB sollten im Normalfall für alle reichen.

67 Prozent Rabatt auf Tarifpreis

Der Top-Tarif von Klarmobil ist damit 67 Prozent günstiger als regulär (da kostet er 29,99 Euro). Die eigentliche Tarif-Besonderheit ist aber tatsächlich die Anschlusspreis-Befreiung bei den monatlich kündbaren Tarifen. Damit sind die Tarife ohne Laufzeit die derzeit wohl besten Möglichkeiten, um sich ungezwungen einen großen Tarif an Land zu holen oder nur etwas Datenpuffer für einen Übergang zu sammeln.

Die Aktion von Klarmobil läuft ab sofort und über den kompletten September. Die Septemberfrist gilt natürlich nur für den Abschluss des jeweiligen Tarifs. Die Preise sind dann dauerhaft beziehungsweise für 2 Jahre so günstig.

→ Hier geht’s zur kompletten Tarif-Aktion

Jetzt weiterlesen Sommer-Aktion endet bald: Ist Vodafones Special-Angebot wirklich ein Schnäppchen?

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!