Lego-Alternative im Angebot: Die Amazon Deals vom Mittwoch (17.09.)

Heute (17.09.) gibt’s bei den Amazon-Deals gleich zwei Highlights: Ein smarter Tracker sorgt dafür, dass du Schlüssel, Geldbörse & Co. nie wieder verlegst – und dazu gibt’s eine spannende Lego-Alternative, die kreativen Bau-Spaß für Groß und Klein verspricht. Beide Angebote (und natürlich noch mehr) bekommst du aktuell zu stark reduzierten Preisen.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Zu Beginn gibt es ein BlueBrixx Pro Bauset (108628). Die Burg Blaustein besteht aus 5502 Klemmbausteinen und eignet sich für geübte Mittelalter-Fans, die eine Alternative zu Lego-Bausets mit vielen kleinen Details suchen. Statt des UVP von 109,95 Euro zahlst du bei Amazon aktuell nur 93,46 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wer günstige Over-Ear-Kopfhörer sucht, sollte sich mal diese Q20i von soundcore by Anker genauer ansehen. Sie liefern dir bis zu 40 Stunden Spielzeit bei aktiviertem ANC. Den Sound kannst du über die App an deinen persönlichen Geschmack anpassen. Statt 49,99 Euro kosten sie jetzt nur noch 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Mit diesen Hygrometern hast du die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause immer im Blick. Du bekommst drei Stück, die du in unterschiedlichen Räumen platzieren kannst. Um möglichst genaue Ergebnisse zu liefern, aktualisieren die Hygrometer die Werte alle 10 Sekunden. Du zahlst bei Amazon jetzt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und zu guter Letzt stellen wir dir noch die Motorola Moto Smart Tracker vor. Sie sind kompatibel mit Android-Smartphones und du kannst sie beispielsweise an deiner Handtasche oder deinem Schlüsselbund befestigen. Per Bluetooth ermitteln sie dann den Standort der Gegenstände. Ein einzelner Tracker kostet dich 27,99 Euro und ist damit rund 30 Prozent günstiger als sonst. Hier geht’s zum Angebot.

