Jetzt ist Schluss mit teuren Gym-Abos: Amazon verkauft Rudergerät 300 Euro günstiger

Das Rudergerät „Luka“ von Mobi Fitness ist jetzt massiv im Preis gefallen. Satte 50 Prozent Rabatt stehen ausgeschrieben. Es ist nicht nur ein leistungsstarkes Trainingsgerät, sondern auch für Einsteiger ideal. Derzeit ist das Rudergerät um stolze 50 Prozent reduziert, was es zu einem echt spannenden Angebot für deine Gesundheit macht.

Dieses Rudergerät bringt Schwung in dein Heimtraining

Egal, ob du gerade erst in die Welt des Ruderns einsteigst oder schon länger trainierst: Dieses Gerät passt sich deinem Leistungsniveau perfekt an – und sieht dabei auch noch modern aus. Mit bis zu 85 Prozent Muskelaktivierung bei jeder Einheit zählt Rudern zu den effektivsten Workouts überhaupt. Du trainierst Arme, Beine, Rumpf und Rücken in einem flüssigen Bewegungsablauf, verbrennst Fett und pushst deine Ausdauer – alles gleichzeitig.

Dank 40 wählbaren Widerstandsstufen lässt sich das Training mit dem Rudergerät präzise anpassen: Anfänger starten gemütlich, Fortgeschrittene gehen ans Limit. Die Einstellungen nimmst du direkt am LED-Drehknopf vor, der sich am Gerät befindet. In der Mobi Fitness App trackst du dein Training bequem per Smartphone. Du siehst dann Daten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch oder die Dauer des Workouts. Das Ganze funktioniert auch per Apple Watch.

Das Mobi Fitness Luka Rudergerät

Beim Rudern erzeugt das Luka-Gerät einen wasserähnlichen Widerstand. Dabei ist es mit einem Geräuschpegel unter 25 Dezibel wirklich sehr leise, sodass du auch abends trainieren kannst, ohne andere Bewohner im Haus aufzuwecken. Nach dem Training lässt sich das Rudergerät senkrecht aufstellen und nimmt dabei gerade mal 0,3 Quadratmeter in Anspruch – kaum mehr als eine Standlampe. Integrierte Transportrollen erleichtern das Verstauen zusätzlich.

Mit einem Gewicht von rund 28 Kilo ist das Gerät robust, aber trotzdem gut handelbar. Und der Aufbau? Dauert laut Hersteller gerade einmal eine halbe Stunde. Das Rudergerät ist für eine Körpergröße bis 1,95 m und ein Maximalgewicht von 125 kg ausgelegt. Passt das? Dann steht deiner neuen Fitness-Routine nichts mehr im Weg!

Jetzt ordentlich sparen

Aktuell bekommst du das Luka-Rudergerät deutlich günstiger. Der Preis reduziert sich von 599,99 Euro auf 299,99 Euro, du sparst also ganze 300 Euro! Der Versand ist kostenlos und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Neben dem „Luka“ ist auch noch das Rudergerät „Ruby“ im Angebot. Statt 799,99 Euro kostet es dich 499,99 Euro. Es funktioniert genau wie das „Luka“, verfügt aber über einen selbstaufladenden Akku, sodass du es unabhängig von Steckdosen benutzen kannst.