Regelmäßig lassen sich in den Wochenend-Angeboten von MediaMarkt einige echte Schnapper entdecken. Diese Woche bekommst du so etwa einen Fritz-Repeater zum Sonderpreis oder ein cooles TV-Gadget für unter 50 Euro.

Das sind die MediaMarkt Wochenend-Deals (19. bis 21. September)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: Fritz-Repeater für 99 Euro mit Ausverkauf-Gefahr

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenendes: der FRITZ!Repeater 1700. Diesen haut MediaMarkt jetzt nämlich schon für lediglich 99 Euro raus. Günstiger war das Gerät nach unserer Recherche noch nie! Doch aufgepasst: Der Repeater ist scheinbar jetzt schon fast ausverkauft, über das ganze Wochenende wird das Angebot also vielleicht eher nicht verfügbar bleiben.

Allen voran bekommst du hier natürlich die bekannten Vorteile eines Repeaters, also ein Gerät, mit dem du den WLAN-Empfang in deinem Haus erweiterst. Dies lohnt sich vor allem bei Häusern mit mehreren Etagen oder einem Garten. Speziell wird hier auf Wi-Fi 7 bis 2.880 MBit/s (5 GHz) gesetzt. Das Gerät ist dabei mit allen gängigen Routern kompatibel, jedoch natürlich auf FritzBoxen optimiert und liefert hier über WLAN Mesh den höchsten Komfort (da die Einstellungen der FritzBox automatisch übernommen werden). Neben WLAN ist auch ein LAN-Anschluss verfügbar.

Für nur 49 Euro: TV-Lichtstreifen wie beim Ambilight

Ein weiterer – wortwörtlicher Hingucker – ist dieses Wochenende das WIZ Sync Box Starter Kit. Was zunächst etwas kompliziert klingen mag, ist eine simple und vor allem auch günstige Möglichkeit, aus jedem x-beliebigen Fernseher einen Ambilight-TV zu machen. Das bedeutet: Du klemmst die kleine Steuereinheit per HDMI an deinen Fernseher ein, klebst die Leuchtstreifen hinten an den TV und schon passt sich die Beleuchtung an das Geschehen auf dem Bildschirm an. Wichtig zu beachten hier: Das Set eignet sich für Fernseher von 55 bis 65 Zoll. Und der Preis? Der liegt jetzt bei lediglich 49 Euro.

Weitere MediaMarkt-Angebote zum Wochenende

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Auf der Aktionsseite findest du alle Angebote. Eine Auflistung einiger weiterer Deals gibt’s hier:

