Google Smartphones erfreuen sich – zurecht – immer größerer Beliebtheit. Das Pixel 10 Pro ist das aktuellste Gerät des Herstellers und bei MediaMarkt sparst du jetzt sogar doppelt. Statt des üblichen Rabatts gönnt dir der Händler nämlich unter Umständen noch mal 200 Euro Extra-Discount. So kommst du dran.

100 Euro Extra-Rabatt: So funktioniert’s

MediaMarkt verkauft die 128-GB-Variante des Pixel 10 Pros aktuell für 999 Euro. Zusätzlich dazu kannst du dir jetzt noch mal 100 Euro Rabatt sichern, indem du dir ein myMediaMarkt-Konto anlegst. Das Ganze ist komplett kostenlos und in wenigen Klicks erledigt. Der Preis reduziert sich dann automatisch auf 899 Euro.

MediaMarkt Pixel 10 Pro Aktion

Noch günstiger wird das Ganze, wenn du dein altes Handy an MediaMarkt einsendest. Bis zum 31. Dezember gibt’s nämlich 100 Euro Ankaufsprämie zum Restwert deines Smartphones dazu. Verkaufst du ein Pixel-Gerät (Serie 5 oder neuer), gibt es sogar 150 Euro Prämie.

Bist du bereit, diese Umwege zu gehen, bekommst du das Google Pixel 10 Pro also mindestens 200 Euro günstiger als ohnehin – aktuell sind das 799 Euro. Je nachdem, wie viel dein altes Gerät noch wert ist, sinkt der Preis noch weiter. Den Extrarabatt sowie die Ankaufsprämie bekommst du übrigens auch für die Version mit dem größeren Speicher. Hier stehen dann 899 Euro auf der Rechnung.

Durch diese Extra-Rabatte sicherst du dir sowohl das Pixel 10 Pro in der 128 GB als auch in der 256 GB Variante nicht nur zum aktuellen Bestpreis, sondern sogar so günstig wie nie (Preisvergleich). Klar, mit der Registrierung als myMediaMarkt-Kunde und durch den Ankaufsservice werden dir zwar einige Steine in den Weg gelegt. Der Preis, der am Ende aber herauskommt, könnte den Aufwand jedoch wert sein. Und zumindest die myMediaMarkt kostet dich keinen Cent und nur wenige Minuten.

Das steckt im Google Pixel 10 Pro

Mit dem Google Pixel 10 Pro bekommst du ein rundum leistungsstarkes Smartphone. Es bietet ein 6,3-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2.856 × 1.280 Pixeln. Unter der Haube arbeitet der Tensor G5 Chip von Google mit 16 GB RAM und wahlweise 128 GB oder 256 GB internem Speicher. Beim Kamerasystem wartet das Gerät mit einer 50-MP-Hauptkamera, einer 48-MP-Ultra-Weitwinkel sowie einem 48-MP-Teleobjektiv mit rund 5-fach optischem Zoom auf. Selfies schießt du mit der 42-MP-Frontkamera. Bei Akku und Alltagstauglichkeit zeigt sich das Smartphone ebenfalls solide: Der Akku mit einer Kapazität von 4.870 mAh hält den ganzen Tag. Dazu kommen 7 Jahre Software- und Sicherheitsupdates – ein gelungenes Gesamtpaket also.

Zum Preis von 799 Euro für die 128 GB Version machst du hier ein richtig gutes Schnäppchen. Allerdings ist das Angebot aufgrund der Umwege sicher nicht für jeden geeignet. Da das Angebot Teil der Singles Day Aktion von MediaMarkt ist, gilt der Preis nur noch bis zum 13. November bis 9:00 Uhr.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!