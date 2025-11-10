MediaMarkt verkauft Roborock-Saugroboter für nur 111 Euro – so günstig war er noch nie!

Der Roborock Q7 BF ist eine gute Option für Menschen, die zwar in den Genuss eines Saug- und Wischroboters kommen möchten, aber nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben wollen. Worauf du hier verzichten musst, ist eine Servicestation, die sich um die Entleerung und Reinigung des Roboters kümmert. Seine Kernaufgabe – die Bodenreinigung – erledigt der Roboter dennoch zuverlässig für dich. Das kann der Roboter im Detail und so stark ist das Angebot.

Das kann der Roborock Saugroboter

Der Roborock Q7 BF findet sich mittels LiDAR in deinem Zuhause zurecht. Dafür scannt er die Umgebung und erstellt Karten, um eine effiziente Route zu planen. Hartböden und Teppiche bearbeitet der Saugroboter mit 8.000 Pa Saugleistung. Im Deep+ Modus fährt der Roboter extra langsam, um noch hartnäckigeren Staub und Schmutz entfernen zu können.

Bestimmte Bereiche – wie etwa unter Tischen oder Stühlen – erkennt der Saugroboter automatisch und schlägt hier Sperrzonen vor, um sich nicht zu verheddern. Das ist einerseits gut, damit er ohne Unterbrechung sauber machen kann. Zusätzlich wäre aber ein Handstaubsauger sinnvoll, um diese Bereiche dennoch reinigen zu können. Das empfiehlt sich ohnehin, um auch Möbeloberflächen oder den PKW-Innenraum sauber zu halten. Hier gibt es aktuell ebenfalls ein gutes Angebot bei Lidl. Ein Philips-Akkusauger ist momentan nämlich zum halben Preis erhältlich.

Für bis zu 210 Quadratmeter Fläche – er kann sogar wischen

Stark für den Preis: Der Roborock Saugroboter kann nicht nur staubsaugen, sondern auch gleichzeitig wischen. Dafür ist ein 270-ml-Wassertank im Gerät verbaut, der manuell nachgefüllt werden muss, anschließend aber feuchten oder leicht eingetrockneten Schmutz entfernen kann. Sowohl die Hauptbürste als auch die Seitenbürste sind so konstruiert, dass sich Haare weniger darin verheddern und die Reinigungsleistung konstant bleibt.

Der Staubbehälter im Saugroboter muss regelmäßig entleert werden. Nach dem Hausputz fährt der Roboter automatisch in seine Station zurück und lädt sich auf. Mit einer Akkuladung kann er bis zu 150 Minuten durchs Haus fahren und dabei bis zu 210 Quadratmeter saugen und wischen. Da er auch Karten für mehrere Etagen erstellen kann, lässt sich mit ihm sogar das ganze Haus reinigen.

44 Prozent Rabatt: So gut ist der Deal!

Eigentlich hängt am Roborock Q7 BF ein Preisschild von 199 Euro (UVP). Jetzt senkt MediaMarkt den Preis jedoch um rund 44 Prozent und verkauft ihn so für nur 111 Euro. Der Versand ist hierbei kostenfrei – und das ist ein richtig starkes Angebot, das aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich). Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem, dass er auch in der Vergangenheit nicht günstiger war. Wer auf eine Servicestation verzichten kann und keine rotierenden Wischpads benötigt, bekommt hier auf jeden Fall eine kostengünstige Option für den täglichen Einsatz.

