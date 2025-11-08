Netto verkauft ein Produkt, das im Winter ein echter Gamechanger ist

Die Rede ist von einem Wärmeunterbett. Was sich erst mal wenig verlockend anhört, ist in Wirklichkeit aber ein regelrechter Gamechanger im Winter und für alle, die einfach schnell frieren. Das Ganze gibt’s jetzt bei Netto zu einem ziemlich schicken Preis, sodass wir mal genauer hinschauen.

Wärmeunterbett bei Netto: Das steckt dahinter

Das Wärmeunterbett der Marke Kesser kannst du wie ein Bettlaken auf dein Bett oder das Sofa legen, einschalten und anschließend die Wärme genießen. Nicht nur bei Kälte, auch bei Rückenschmerzen oder Verspannungen kann das sehr angenehm sein und die Schmerzen lindern. Die integrierten Befestigungsbänder sorgen dafür, dass die Auflage auch beim Schlafen nicht verrutscht. Die Oberfläche aus atmungsaktivem Mikrofleece sorgt für zusätzlichen Komfort.

Das Unterbett ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, für Doppel- oder Einzelbetten (150 x 80 cm). Die Doppel-Variante (160 x 140 cm) kommt dabei mit separaten Heizzonen und zwei Fernbedienungen daher. So kannst du und dein Partner oder deine Partnerin unterschiedliche Einstellungen vornehmen.

Zur Wahl stehen drei unterschiedliche Heizstufen: 40, 45 und 60 Grad. Innerhalb von 15 Minuten soll die Auflage aufgeheizt und einsatzbereit sein. Nach 180 Minuten schaltet sie sich automatisch ab, du musst dir also keine Sorgen um ein Überhitzen oder etwaige Verbrennungen über Nacht machen. Nach der Benutzung kannst du die Auflage bei bis zu 30 Grad in der Waschmaschine waschen.

So viel zahlst du bei Netto

Für die 150 x 80 cm Variante zahlst du bei Netto 30,99 Euro. Die Doppelbett-Version kostet dich 39,99 Euro. Versandkosten fallen keine an, das heißt, du kommst hier wirklich günstig weg. Bei anderen Händlern, wie Otto, müsstest du 44,80 Euro für das große Wärmeunterbett zahlen. Netto bietet also definitiv das bessere Angebot. Zum schmalen Preis bekommst du hier ein Gadget, das mit Sicherheit für einige kuschelige Stunden sorgt.

Übrigens: Für 34,99 Euro bekommst du bei Netto auch eine Heizdecke, die für absolute Frostbeulen noch mal einen drauflegt.

