Besteller 4K-Beamer für unter 70 Euro: Amazon-Deals zum Freitag (07.11.)

Ein 4K-Beamer für unter 70 Euro, Bosch-Werkzeug und vieles mehr: Die Amazon-Deals zum Wochenende lohnen sich heute noch mal richtig. Los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Ugreen Handyhalterung für das Auto, funktioniert per MagSafe, für Handys ohne MagSafe ist ein magnetischer Metallring im Lieferumfang enthalten, für 8,87 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Sonicare 3100 elektrische Zahnbürste, für eine dreimal gründlichere Reinigung als mit einer Handzahnbürste, mit Reiseetui, für 36,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

GarageRock Soundbar für den Fernseher, PC oder Beamer, 90W Leistung mit Surround-Sound, für 58,82 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Kindle Paperwhite, generalüberholt, mit einer Kapazität von 16 GB und 7 Zoll großem Display, wochenlange Akkulaufzeit. Für 114,99 Euro statt 152,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II, zur Nutzung im Bosch Smart Home System oder in anderen Systemen, für 60,58 Euro statt 67,32 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Elektrischer Laubbläser von Bosch mit 2300 W und einem 45 Liter großen Fangsack, zum Blasen, Saugen und Häckseln von Laub, für 85,40 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Handschuhe mit Touchscreen-Funktion, mit weichem und warmem Innenfutter aus Langplüsch, in verschiedenen Größen erhältlich. Ab 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Liebscher & Bracht Nackenstützkissen zur Förderung einer gesunden Ausrichtung der Halswirbelsäule, für 89,10 Euro statt 99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Iniu Kabellose Ladestation für induktives Laden, kompatibel mit iPhones, Samsung–Galaxy-Smartphones und Pixels. Für 13,70 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

