Besteller 4K-Beamer für unter 70 Euro: Amazon-Deals zum Freitag (07.11.)

Ein 4K-Beamer für unter 70 Euro, Bosch-Werkzeug und vieles mehr: Die Amazon-Deals zum Wochenende lohnen sich heute noch mal richtig. Los geht’s!
Die Top-Amazon-Deals am Freitag
- Mini-Beamer, unterstützt 4K, WiFi 6 und Bluetooth 5.4, Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Video-Beamer, für 62 Euro statt 102,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Ugreen Handyhalterung für das Auto, funktioniert per MagSafe, für Handys ohne MagSafe ist ein magnetischer Metallring im Lieferumfang enthalten, für 8,87 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Philips Sonicare 3100 elektrische Zahnbürste, für eine dreimal gründlichere Reinigung als mit einer Handzahnbürste, mit Reiseetui, für 36,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- GarageRock Soundbar für den Fernseher, PC oder Beamer, 90W Leistung mit Surround-Sound, für 58,82 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Kindle Paperwhite, generalüberholt, mit einer Kapazität von 16 GB und 7 Zoll großem Display, wochenlange Akkulaufzeit. Für 114,99 Euro statt 152,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II, zur Nutzung im Bosch Smart Home System oder in anderen Systemen, für 60,58 Euro statt 67,32 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Elektrischer Laubbläser von Bosch mit 2300 W und einem 45 Liter großen Fangsack, zum Blasen, Saugen und Häckseln von Laub, für 85,40 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Handschuhe mit Touchscreen-Funktion, mit weichem und warmem Innenfutter aus Langplüsch, in verschiedenen Größen erhältlich. Ab 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Liebscher & Bracht Nackenstützkissen zur Förderung einer gesunden Ausrichtung der Halswirbelsäule, für 89,10 Euro statt 99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Iniu Kabellose Ladestation für induktives Laden, kompatibel mit iPhones, Samsung–Galaxy-Smartphones und Pixels. Für 13,70 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
Nichts dabei? Das macht nichts
War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.
← Zu den besten Deals vom Donnerstag
