O2 startet Black Week jetzt schon: Galaxy S25 Ultra mit Geschenken sichern

Wenn das Samsung Galaxy S25 Ultra schon länger auf deiner Liste steht, ist dieses O2-Angebot vielleicht genau das Richtige für dich. Zusätzlich zu einem starken Tarif bekommst du jetzt noch mehrere Geschenke mit ins Paket gepackt.
S25 Ultra Bundle bei O2
S25 Ultra Bundle bei O2Bildquelle: Dom J / Shutterstock.com / Samsung / ininside digital
Mit dem S25 Ultra hat Samsung ein weiteres Flaggschiff in den Handel gebracht. Wenn du dir das High-End-Gerät gern schnappen würdest, aber bisher noch auf das richtige Angebot gewartet hast, könnte jetzt dein Moment gekommen sein. O2 schnürt dir nämlich ein Paket, bestehend aus Smartphone und Geschenken, das wir dir hier mal genauer vorstellen.

Kurz-Check: Das steckt alles im O2-Angebot zum S25 Ultra

  • Galaxy S25 Ultra (256 GB) für einmalig 5,99 Euro (inklusive Versand)
  • Galaxy Buds Pro 3 geschenkt dazu
  • ChatGPT Plus Abo für 6 Monate gratis
  • O2-Tarif mit 30 GB (5G-Netz, bis zu 300 MBit/s), Allnet-Flat und EU-Roaming
    → Datenvolumen wächst jedes Jahr um 5 GB
  • Kein Anschlusspreis
  • Für monatlich 54,99 Euro (36 Monate Laufzeit)
Damit überzeugt das S25 Ultra

Das Samsung Galaxy S25 Ultra glänzt mit einem 6,9 Zoll-AMOLED-Display. Dank der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits gibt es all deine Inhalte in einer gestochen scharfen Qualität bei hoher Helligkeit und mit flüssigen Bildern wieder.

Samsung Galaxy S25 Ultra in schwarz von hinten
Samsung Galaxy S25 Ultra
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Snapdragon 8 Elite
Arbeitsspeicher 12 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn)
Farbe
  • Blau
  • Gold
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Schwarz
  • Silber
  • Weiß
Marktstart Januar 2025
Gewicht 218 g

Angetrieben wird es von einem Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Chip, zusammen mit 12 GB RAM und im Bundle von O2 mit 256 GB Speicherplatz. Ideal also, wenn du viele Apps nutzt oder anspruchsvolle Games zockst. Die Kamera-Einheit bietet unter anderem eine 200-Megapixel-Hauptkamera und eine 50-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera, unterstützt durch moderne KI-Funktionen wie Rauschreduzierung und intelligente Motiverkennung. In unserem Test hat es ziemlich gut abgeschnitten. Die Details dazu liest du hier.

Mit Geschenken: Der O2-Deal im Detail

Für 54,99 Euro im Monat bekommst du bei O2 das Samsung Galaxy S25 Ultra in Kombination mit einem 30-GB‑Tarif. Für das Smartphone zahlst du nur einen Euro Gerätepreis, für den Versand werden 4,99 Euro fällig. Einen Anschlusspreis zahlst du hingegen nicht.

Dank des Grow-Vorteils von O2 wächst dein Datenvolumen außerdem in jedem Jahr um 5 GB monatlich an. Zum Ende der Laufzeit von 36 Monaten kannst du also schon 45 GB in jedem Monat versurfen. Du kannst dich bei der Buchung auch für die Variante mit 24 Monaten Laufzeit entscheiden, dann steigt die Grundgebühr aber auf 74,99 Euro. Du bist dabei in jedem Fall mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs. Fürs Telefonieren und Simsen sowie Surfen innerhalb der EU zahlst du keinen Aufpreis.

Zusätzlich gibt es ja noch die bereits erwähnten Geschenke. Das sind einmal die Galaxy Buds Pro 3 Kopfhörer, die natürlich perfekt mit dem Galaxy S25 Ultra harmonieren. Und ein ChatGPT Plus Abo – gratis für sechs Monate. Für das Abo würdest du normalerweise rund 23 Euro im Monat zahlen. Auf ein halbes Jahr gerechnet, ergibt sich eine Rechnung von 138 Euro. ChatGPT Plus bietet dir erweiterte Funktionen, schnellere Antworten und Zugriff auf neuere Modelle. Optimal also, wenn du gern mit KI arbeitest.

Die Galaxy Buds schlagen ohne Vertrag mit 129 Euro zu Buche. Wer also nicht nur ein neues Smartphone, sondern auch direkt die passenden Kopfhörer und ChatGPT Plus ausprobieren möchte, sollte sich dieses Angebot auf jeden Fall mal genauer ansehen.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit O2. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

