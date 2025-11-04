Die Kombi aus einem Mobilfunkvertrag und einem Smartphone ist beliebt. Kein Wunder, immerhin spart man sich so hohe Einmalkosten und bekommt ein brandneues Handy günstig zum Tarif – den man ja ohnehin braucht. Doch nicht immer sind solche Angebote auch wirklich günstig. Dieser neue und nur kurzzeitig laufende Deal zum Galaxy A36 lohnt sich aber wirklich: 50 GB im Telekom-Netz kosten hier nur 14,99 Euro – und mit einem Trick gibt’s das Samsung-Handy für nur 39 Euro dazu.

Alle Infos auf einen Blick

Verlieren wir also gar nicht viel Zeit: Direkt zum Start gibt’s hier alle wichtigen Infos zu dem Tarif-Bundle auf einen Blick. Mit dabei auch die Kosten und Vorteile, die den Deal erst so richtig stark machen.

Mit Samsung-Smartphone: Das alles steckt im Tarif-Bundle

50 GB im 5G-Netz der Telekom (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS + EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit

Galaxy A36 5G mit 256 GB

Und das sind die Kosten

Monatlich 14,99 Euro

Anschlussgebühr von 39,99 Euro (kann erstattet werden)

Einmalig 189 Euro fürs Samsung-Handy + 4,95 Euro für den Versand

→ 150-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wie du siehst, sind die Gerätekosten für das Galaxy A36 zunächst noch ziemlich hoch. Wer aber seine bisherige Rufnummer mitnimmt, sichert sich einen Wechselbonus in Höhe von 150 Euro, wodurch am Ende dann nur noch 39 Euro Aufpreis für das Samsung-Handy übrig bleiben. Die 39,99-Euro-Anschlussgebühr lässt sich zusätzlich ebenso erstatten. Dafür nach Vertragsabschluss mit der neuen SIM einfach eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 senden.

Im Endeffekt zahlst du also wirklich nur 14,99 Euro für einen Telekom-Tarif mit satten 50 GB Datenvolumen, sowie einmalig 39 Euro für das Samsung Galaxy A36 und 4,95 Euro Versandkosten. Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) steigt die Grundgebühr auf 39,99 Euro. Du solltest zuvor also auf jeden Fall kündigen. Bis dahin holst du dir aber echt ein rundum preiswertes Tarif-Bundle.

Das bietet dir das Galaxy A36

Mit dem Galaxy A36 sicherst du dir in dem Telekom-Bundle ein schickes Samsung-Handy, welches zwar nicht zu den leistungsstärksten Modellen gehört, für den Alltag aber trotzdem genug Power bietet und mit einigen Vorteilen punktet. So konnte uns im Test beispielsweise das farbenfrohe 6,7 Zoll AMOLED-Display absolut überzeugen – genauso wie die solide Akkulaufzeit und die lange Update-Garantie (6 Jahre).

Kritisiert haben wir hingegen etwa den leider nicht mehr erweiterbaren Speicher. Im hier vorgestellten Angebot bekommst du aber immerhin die Variante mit 256 GB Speicher – du hast für deine Bilder, Videos und Dateien also zumindest etwas mehr Platz. Alle weiteren technischen Daten findest du hier:

Samsung Galaxy A36 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grün

Schwarz

Violett

Weiß Marktstart März 2025 Gewicht 195 g

