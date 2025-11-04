Telekom-Tarif mit 50 GB für 14,99 Euro - und dieses Samsung-Handy gibt's günstig dazu

3 Minuten
Wir sind auf ein Tarif-Angebot gestoßen, bei dem dich 50 GB im Telekom-Netz jetzt nur 14,99 Euro kosten. Soweit, so gut. Hinzu kommt aber auch noch ein Samsung-Handy, für das du keine 50 Euro Aufpreis zahlst. Also ein rundum geniales Schnäppchen? Wir schauen genauer hin.
Telekom-Schild im Hintergrund, daneben das Samsung Galaxy A36 sowie der Hinweis, dass dieses Tarif-Bundle 14,99 Euro kostet.
Telekom-Tarif mit 50 GB und dem Samsung Galaxy A36 für nur 14,99 EuroBildquelle: TobiasTropper / Shutterstock.com / Honor / inside digital
Die Kombi aus einem Mobilfunkvertrag und einem Smartphone ist beliebt. Kein Wunder, immerhin spart man sich so hohe Einmalkosten und bekommt ein brandneues Handy günstig zum Tarif – den man ja ohnehin braucht. Doch nicht immer sind solche Angebote auch wirklich günstig. Dieser neue und nur kurzzeitig laufende Deal zum Galaxy A36 lohnt sich aber wirklich: 50 GB im Telekom-Netz kosten hier nur 14,99 Euro – und mit einem Trick gibt’s das Samsung-Handy für nur 39 Euro dazu.

Alle Infos auf einen Blick

Verlieren wir also gar nicht viel Zeit: Direkt zum Start gibt’s hier alle wichtigen Infos zu dem Tarif-Bundle auf einen Blick. Mit dabei auch die Kosten und Vorteile, die den Deal erst so richtig stark machen.

Mit Samsung-Smartphone: Das alles steckt im Tarif-Bundle

  • 50 GB im 5G-Netz der Telekom (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS + EU-Roaming
  • 24 Monate Mindestlaufzeit
  • Galaxy A36 5G mit 256 GB

Und das sind die Kosten

  • Monatlich 14,99 Euro
  • Anschlussgebühr von 39,99 Euro (kann erstattet werden)
  • Einmalig 189 Euro fürs Samsung-Handy + 4,95 Euro für den Versand
    150-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
Wie du siehst, sind die Gerätekosten für das Galaxy A36 zunächst noch ziemlich hoch. Wer aber seine bisherige Rufnummer mitnimmt, sichert sich einen Wechselbonus in Höhe von 150 Euro, wodurch am Ende dann nur noch 39 Euro Aufpreis für das Samsung-Handy übrig bleiben. Die 39,99-Euro-Anschlussgebühr lässt sich zusätzlich ebenso erstatten. Dafür nach Vertragsabschluss mit der neuen SIM einfach eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 senden.

Im Endeffekt zahlst du also wirklich nur 14,99 Euro für einen Telekom-Tarif mit satten 50 GB Datenvolumen, sowie einmalig 39 Euro für das Samsung Galaxy A36 und 4,95 Euro Versandkosten. Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) steigt die Grundgebühr auf 39,99 Euro. Du solltest zuvor also auf jeden Fall kündigen. Bis dahin holst du dir aber echt ein rundum preiswertes Tarif-Bundle.

Das bietet dir das Galaxy A36

Mit dem Galaxy A36 sicherst du dir in dem Telekom-Bundle ein schickes Samsung-Handy, welches zwar nicht zu den leistungsstärksten Modellen gehört, für den Alltag aber trotzdem genug Power bietet und mit einigen Vorteilen punktet. So konnte uns im Test beispielsweise das farbenfrohe 6,7 Zoll AMOLED-Display absolut überzeugen – genauso wie die solide Akkulaufzeit und die lange Update-Garantie (6 Jahre).

Kritisiert haben wir hingegen etwa den leider nicht mehr erweiterbaren Speicher. Im hier vorgestellten Angebot bekommst du aber immerhin die Variante mit 256 GB Speicher – du hast für deine Bilder, Videos und Dateien also zumindest etwas mehr Platz. Alle weiteren technischen Daten findest du hier:

Samsung Galaxy A36 5G in grün
Samsung Galaxy A36 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 6 GB , 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grün
  • Schwarz
  • Violett
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 195 g
