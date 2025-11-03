Der Shopping-Trend rund um den Black Friday hat sich längst über mehrere Wochen ausgedehnt. Viele Marken locken schon vor dem eigentlichen Termin mit attraktiven Aktionen – und Teufel legt diesmal besonders früh los. Im Online-Shop findest du jetzt starke Angebote auf Kopfhörer, Lautsprecher, Soundbars und viele weitere Produkte aus dem Audio-Bereich. Wir zeigen dir, welche Deals sich besonders lohnen.

Teufel Lautsprecher bis zu 42 Prozent günstiger

Einer der besten Bluetooth-Lautsprecher, den wir bisher getestet haben, ist der Teufel Rockster Cross (zum Testbericht). Dieser ist im Teufel-Onlineshop aktuell ganze 42 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 199,99 Euro statt rund 350 Euro. Er bietet einen satten, klaren Klang, kann mit einer Aufladung bis zu 16 Stunden Musik abspielen und ist nach IPX5 vor Strahlwasser geschützt. Damit kannst du ihn problemlos mit an den See oder zur nächsten Gartenparty nehmen.

Teufel Rockster Cross im Angebot

Wenn es etwas kompakter sein soll, ist auch der Rockster Go 2 eine gute Alternative. Er ist kleiner als eine gewöhnliche Trinkflasche, liefert dennoch starken Stereo-Sound und hält mit einer Aufladung sogar bis zu 28 Stunden durch. Dank IP67-Zertifizierung kann er ebenfalls problemlos an den Strand oder Pool mitgenommen werden, da er sogar vor Untertauchen ins Wasser geschützt ist. Im Black Friday Sale kostet er nur noch 99,99 Euro (33 Prozent Rabatt).

In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer stark rabattiert

Günstig kommst du außerdem gerade an die In-Ear-Kopfhörer Airy TWS 2. Diese bieten nicht nur satten Klang, sondern können dank Active Noise Cancelling störende Geräusche effektiv ausblenden. Durch den Transparenzmodus verpasst du trotzdem keine wichtigen Bahnansagen oder Gespräche. Zusammen mit dem mitgelieferten Ladecase hält der Akku bis zu 42 Stunden. Die Kopfhörer sind aktuell 30 Prozent günstiger und kosten nur noch 69,99 Euro statt rund 100 Euro.

Passen perfekt in die Hosentasche: die Teufel Airy TWS 2.

Wenn du bereit bist, etwas mehr auszugeben, bekommst du mit den Airy TWS Pro noch bessere In-Ear-Kopfhörer – jetzt dank 23 Prozent Rabatt für nur 129,99 Euro. Perfekt für den Sport sind zudem die Airy Sports TWS, die dank weicher Ohrbügel besonders guten Halt bieten. Hier werden dank 40 Prozent Rabatt aktuell nur 89,99 Euro fällig.

Vor allem im Winter oder für längeres Tragen ohne Druckgefühl sind Over-Ear-Kopfhörer eine gute Alternative. Hier hat Teufel mit den Real Blue Pro Top-Kopfhörer im Angebot: mit ausgewogenem Klang, Active Noise Cancelling und bis zu 56 Stunden Laufzeit. Statt rund 350 Euro zahlst du jetzt nur noch 249,99 Euro.

Gaming-Headset, Soundbar und vieles mehr von Teufel im Black Friday Sale

Auch Gamer kommen mit dem Teufel Cage Gaming-Headset auf ihre Kosten. Es liefert tiefen Bass und klare Höhen, während das HD-Mikrofon für perfekte Sprachverständlichkeit sorgt. Am PC ist sogar virtueller Surround-Sound möglich. Teufel reduziert das Headset im Black-Friday-Sale um ganze 41 Prozent – und verlangt somit nur noch 99,99 Euro.

Wer hingegen seinem Fernseher ein ordentliches Sound-Upgrade gönnen möchte, ist mit der Cinebar One bestens bedient. Die Soundbar nimmt nicht zu viel Platz ein, ist ideal für Räume bis zu 15 Quadratmeter, liefert einen tiefen Bass und viele Details in den Höhen. Dank Bluetooth kann sie auch als Lautsprecher fürs Musik-Streaming im Wohnzimmer genutzt werden. Die Soundbar ist jetzt 33 Prozent günstiger und kostet nur noch 199,99 Euro.

Weitere Speaker, Kopfhörer oder ganze Heimkinosysteme sowie WLAN-Lautsprecher findest du im Black-Friday-Sale von Teufel ebenfalls deutlich günstiger. Schau einfach mal vorbei.

