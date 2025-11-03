Eines der beliebtesten Smartphones kostet keine 300 Euro mehr: Darum lohnt sich der Samsung-Kracher

MediaMarkt haut immer wieder einige richtig starke Deals raus. Aktuell betrifft das zum Beispiel auch ein aktuelles Samsung-Smartphone für deutlich weniger als 300 Euro. Dank seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses zählt es zudem zu den beliebtesten Geräten des Herstellers.
Samsung Galaxy A56 Frontansicht mit MediaMarkt-Schriftzug und Angebotspreis-Einblendung
Das Samsung Galaxy A56 ist jetzt bei MediaMarkt für unter 300 Euro erhältlich.Bildquelle: MediaMarkt / inside digital
Genauer gesagt handelt es sich um das Samsung Galaxy A56. Der Midranger kostet dich eigentlich, laut UVP, satte 479 Euro, allerdings zieht MediaMarkt hiervon jetzt fast 200 Euro ab – natürlich ohne zusätzliche Lieferkosten. Warum es sich hier um die optimale Smartphone-Wahl für den Alltag handelt und wie gut dieser Deal wirklich ist, erfährst du in diesem Artikel.

MediaMarkt-Schnäppchen, oder nicht?

Sicher kennst du auch den Spruch „Wer günstig kauft, kauft zweimal“ – und bei manchen Investitionen kann das auch garantiert stimmen. Wie sieht es allerdings beim Samsung Galaxy A56 aus? Statt des UVP von 479 Euro zahlst du aktuell nur 289 Euro, weshalb wir hier definitiv von einem günstigen Smartphone reden können.

Wie gut das MediaMarkt-Angebot wirklich ist, zeigt vor allem der Preisvergleich. Bei Amazon müsstest du nämlich 335 Euro zahlen und mit Blick auf den folgenden Preisvergleich ist auch sonst aktuell kein Händler günstiger (dank Gratis-Lieferung bei MediaMarkt).

Der Zeitpunkt sowie der Preis stimmen also schon mal. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick unter die Haube.

So gut ist das Samsung Galaxy A56 wirklich

Das Galaxy A56 durften wir bereits testen und es hat sich ein abschließendes Urteil von 4/5 Sternen verdient. Hervorzuheben ist bei diesem Smartphone vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, wodurch es bei Samsung-Fans besonders beliebt ist. Unser Redakteur Timo ist überzeugt: „Das Samsung Galaxy A56 bietet alles, was der ‚normale Nutzer‘ von seinem Smartphone erwartet“.

Das farbenfrohe 6,7-Zoll-Display konnte mit Super-AMOLED und 120 Hertz Bildwiederholrate restlos überzeugen. Praktischerweise ist das Handy IP67-zertifiziert, und Gorilla-Glas an Vorder- und Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilität. Im Test lieferte es eine gute Leistung sowie eine solide Akkulaufzeit.

Samsung Galaxy A56 5G in rosa hinten
Samsung Galaxy A56 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 198 g

Etwas gewöhnungsbedürftig: Die Kamera mit 50 MP Hauptsensor schießt Fotos ganz im Stil von Instagram und Co., mit recht grellen Farben. Mit integrierten KI-Features lassen sich Bilder und Videos noch leichter und kreativer bearbeiten.

Für das Geld sicherst du dir somit ein starkes Mittelklasse-Smartphone, das rundum überzeugt. Ein Update-Versprechen für sechs Jahre sorgt dafür, dass du dein Handy nicht nach bereits zwei Jahren wieder wechseln musst und die 289 Euro auch langfristig gut investiert sind. Trotz der geringen Kosten läufst du mit dem A56 also keine Gefahr, einen Fehlkauf zu tätigen. Wie lange das Angebot bei MediaMarkt noch zu haben ist, können wir dir nicht sagen. Sollten wir dein Interesse geweckt haben, greif lieber schnell zu.

Google Pixel 10 mit geheimem Rabatt bei MediaMarkt
Jetzt weiterlesen
Aktion bei Top-Smartphone überlistet: Dieses MediaMarkt-Angebot dürfte es eigentlich nicht geben!

