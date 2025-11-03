Surfen, Downloads starten oder Netflix streamen – wer oft unterwegs ist, ob beruflich oder privat, benötigt meistens auch jede Menge Datenvolumen. Wenn dir 10 oder 20 GB nicht ausreichen, ist vielleicht ein Unlimited-Tarif die richtige Wahl für dich. Doch aufgepasst: Auch hier gibt es entscheidende Unterschiede in Surfgeschwindigkeit, Vertragsbindung und Buchungsaufwand. Wir haben uns die Angebote des Mobilfunkanbieters Unlimited Mobile angeschaut.

Unlimited Mobile: Der Name ist Programm

Wie der Name des Anbieters „Unlimited Mobile“ schon vermuten lässt, kannst du hier nur unbegrenzte Datenoptionen buchen. Zwei der Tarife sind dabei besonders interessant, sodass wir mal genauer hinschauen.

Die beiden Angebote von Unlimited Mobile (Affiliate Link)

Im Fokus stehen der Unlimited Advanced und der Unlimited Max Vertrag. Bei beiden handelt es sich um waschechte Unlimited-Tarife – für dich bedeutet das, dass du keine GB per SMS nachbuchen musst. Aktuell sparst du dir auch bei den Angeboten die 39,99 Euro Anschlusspreis. Der Versand ist ebenfalls gratis. Das sind die Details.

Unlimited Advanced Tarif im Detail

Für 19,99 Euro statt 54,99 Euro im Monat sicherst du dir hier einen Unlimited-Tarif im 5G-Netz von Telefónica. Du bist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s unterwegs. Eine Flat zum Telefonieren und simsen ist im Preis bereits mit inbegriffen. Im Ausland innerhalb der EU nutzt du den Tarif wie gewohnt. Du bindest dich für 24 Monate an den Vertrag, der Preis bleibt aber auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit dauerhaft bei 19,99 Euro.

Unlimited Max: Noch schneller für hohe Ansprüche

Wenn du Wert auf eine besonders schnelle Downloadgeschwindigkeit legst, ist der Unlimited Max Tarif die bessere Wahl für dich. Du surfst mit bis zu 300 Mbit/s im Netz von O2. Dafür zahlst du jedoch mit 24,99 Euro etwas mehr. Auch dieser Preis ist dauerhaft stabil, es kommen also keine versteckten Kosten auf dich zu. Ansonsten sind die Bedingungen identisch.

Welcher Tarif ist der richtige für dich?

Wenn du dein Handy nur im Alltag intensiv nutzt, also zum Surfen, Navigieren, Streamen oder WhatsApp, wirst du vermutlich kaum einen Unterschied zwischen der Downloadgeschwindigkeit von 50 und 300 Mbit/s merken. Deutlich macht sich die höhere Geschwindigkeit erst beim Laden von großen Datenmengen wie App-Updates oder Videos. 300 Mbit/s sind auch dann von Vorteil, wenn du dein Datenvolumen als Hotspot mit deinem Laptop oder Tablet teilen möchtest. Wer also beispielsweise von unterwegs aus arbeitet, ist mit dem schnelleren Tarif besser bedient.

Die Entscheidung hängt also davon ab, wie intensiv du deinen Tarif nutzen wirst. Beide Angebote schicken dich zu einem fairen Preis in die Unlimited-Welt. Die Angebote gibt’s so nur noch bis zum 2.12., danach steigen die Kosten wieder. Außer du buchst vorher, dann profitierst du dauerhaft vom jetzigen Angebotspreis.

