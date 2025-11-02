Lidl mit Schnäppchen-Kracher: E-Bike zum Traumpreis kaufen

Wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, dir ein E-Bike zuzulegen, solltest du jetzt genauer hinschauen: Lidl hat das Telefunken City-E-Bike Multitalent RC657-S aktuell als Deal des Tages im Angebot – für nur 949 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.769,90 Euro. Ein Preis, bei dem selbst eingefleischte Schnäppchenjäger zweimal hinsehen müssen.

Deal des Tages bei Lidl: E-Bike zum Schnäppchenpreis

Das Multitalent von Telefunken ist ein klassisches City-Pedelec mit 28-Zoll-Laufrädern, das perfekt für den Alltag in der Stadt oder entspannte Wochenendtouren ist. Dank komfortablem Tiefeinsteigerrahmen kannst du bequem auf- und absteigen – ein echtes Plus, wenn du oft an Ampeln hältst oder mit Einkäufen unterwegs bist.

Unterstützt wirst du von einem 250-Watt-Frontmotor, der dich zuverlässig bis 25 km/h anschiebt. In Kombination mit dem Li-Ionen-Akku (468 Wh) schafft das Bike laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern – in der Praxis je nach Fahrstil und Gelände natürlich etwas weniger, aber immer noch ordentlich für den Preis.

Auch bei der Ausstattung hat Telefunken nicht gespart:

Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung – wartungsarm und langlebig

– wartungsarm und langlebig LED-Beleuchtung vorne und hinten – für gute Sicht und Sicherheit

– für gute Sicht und Sicherheit Federgabel – dämpft Stöße auf Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten

– dämpft Stöße auf Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten Gepäckträger & Schutzbleche – alltagstauglich von Haus aus

Damit ist das RC657-S ein rundes Gesamtpaket für Pendler, City-Fahrer und alle, die einfach komfortabel unterwegs sein wollen. Der Akku sitzt unauffällig am Gepäckträger, und das Gesamtgewicht bleibt trotz E-Antrieb im Rahmen. Praktisch: Die Lieferung erfolgt per Spedition, du musst also nicht selbst schleppen. Einmalig musst du mit Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro rechnen.

Telefunken Multitalent R657-S als Deal des Tages bei Lidl kaufen.

Klar, bei dem aufgerufenen Preis von 949 Euro darfst du keine High-End-Komponenten wie bei 3.000-Euro-E-Bikes erwarten – der Frontmotor ist weniger kraftvoll an Steigungen, und die Reichweite hängt stark von der Unterstützung ab. Aber für den Stadtverkehr, den täglichen Weg zur Arbeit oder eine gemütliche Wochenendtour ist das Telefunken-Multitalent mehr als ausreichend. Das E-Bike ist übrigens am Vorderrad mit Felgenbremsen ausgestattet und verfügt darüber hinaus über eine Rücktrittbremse.

Ein solides, stylisches City-E-Bike mit vernünftiger Technik, klassischem Design und richtig gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer ein zuverlässiges Pedelec mit einem satten Rabatt von 46 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) sucht und nicht gleich ein Vermögen ausgeben will, bekommt bei Lidl aktuell ein echtes Schnäppchen. Aber wie bei allen Deals gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Bei der Farbe hast du übrigens die Wahl zwischen Anthrazit und Weiß.

