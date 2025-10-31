Je nachdem, wofür du dein Smartphone im Alltag so nutzt, lohnt sich für dich das Upgrade zum neuen iPhone 17 Pro vielleicht gar nicht unbedingt. Klar, neue Technik, neues Design – das aktuelle Modell macht schon einiges her, mit einem Preis von über 1.200 Euro ist es aber das absolute Gegenteil von einem Schnäppchen. Wir finden daher dieses MediaMarkt-Angebot zum iPhone 16 Pro deutlich spannender – insbesondere, wenn du nebenbei auch einen neuen Tarif gebrauchen kannst.

iPhone 16 Pro mit O2-Tarif im Bundle – das zahlst du bei MediaMarkt

Bevor wir uns das Bundle im Detail anschauen, reden wir erst mal über die wichtigen Punkte – nämlich die Kosten. Auf den ersten Blick wirkt das Angebot nämlich eher unscheinbar – wenn nicht sogar ziemlich teuer. Dank Add-ons wie Cashback und einem Startguthaben wendet sich das Blatt jedoch.

iPhone 16 Pro Angebot bei MediaMarkt (Affiliate Link)

Zum Angebot steht das iPhone 16 Pro in der 128-GB-Variante. Für das Gerät verlangt MediaMarkt eine Einmalzahlung von 262 Euro. Der Unlimited-Tarif von O2 kostet dich hingegen im Monat 39,99 Euro. Einmalig kommen noch ein Anschlusspreis über 39,99 Euro sowie 5,95 Euro für den Versand dazu. Über die Laufzeit von 24 Monaten zahlst du in Summe somit 1.267,70 Euro.

→ Direkt zum Angebot

So weit – so teuer erst mal. Diese Kosten kannst du jetzt aber auf 1.037,70 Euro drücken, indem du dir 80 Euro Cashback und ein Startguthaben über 150 Euro sicherst. Das Startguthaben bekommst du automatisch, es wird frühestens ab der vierten monatlichen Rechnung mit den Tarifkosten verrechnet. Um die 80 Euro Cashback einzustreichen, musst du dich mit einem Code, den du nach Bestellabschluss von MediaMarkt erhältst, auf dieser Prämien-Website anmelden. Dort kannst du dann eine Prämie in Form von 80 Euro Cashback auswählen, das Geld wird auf dein Konto überwiesen.

Im Netz bekommst du das iPhone 16 Pro einzeln für rund 1.100 Euro. MediaMarkt bietet es dir in Kombination mit einem Unlimited-Tarif somit günstiger als Solo an – für iPhones ist das ziemlich selten und ein echt guter Deal. Der Mehraufwand, um an das Cashback zu gelangen, hält sich in Grenzen und lohnt sich also allemal.

Das steckt im iPhone 16 Pro – und in dem Tarif

Beim O2 Unlimited Max Promo-Tarif handelt es sich um einen waschechten Unlimited-Vertrag. Das bedeutet für dich: kein nerviges GB buchen per SMS, keine ewigen Ladezeiten – sondern surfen ohne Einschränkungen. Bei O2 bist du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs, perfekt für Streaming oder Arbeiten, auch ohne WLAN-Verbindung. Natürlich ist hier auch eine Allnet- und SMS-Flat zum Telefonieren und Simsen dabei. Im EU-Ausland nutzt du den Tarif dank EU-Roaming wie gewohnt.

Das iPhone 16 Pro selbst liefert dir dank des leistungsstarken A18 Pro-Chips blitzschnelle Performance, sodass Apps, Spiele und Multitasking im Alltag flüssig laufen, egal ob du E-Mails checkst oder Videos bearbeitest. Das brillante Super Retina XDR Display mit hoher Helligkeit sorgt dafür, dass du Inhalte auch bei Sonnenlicht klar erkennen kannst. Außerdem überzeugt die Kamera mit 48 MP, sodass du spontane Momente und Landschaften in gestochen scharfer Qualität festhalten kannst.

Wer sich ein Oberklasse-Smartphone in Kombination mit einem starken Tarif gönnen will, macht mit diesem Bundle nichts verkehrt. Wie lange das Angebot bei MediaMarkt noch gilt, ist unklar. Fakt ist aber: Zu diesem Preis, dürfte das iPhone 16 Pro bald Mangelware sein.

