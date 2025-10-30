MediaMarkt startet großen Lego-Ausverkauf – auch Technic-Sets sind dabei

Hand aufs Herz: Wann hast du zuletzt etwas ausschließlich Analoges in deiner Freizeit gemacht? Einfach Musik anschmeißen, den Karton öffnen, durch die Anleitung blättern und Stein auf Stein setzen – das kann ziemlich entspannend sein und nostalgische Kindheitserinnerungen wecken. Ob aus der Harry Potter, Star Wars, Technic oder Architecture Reihe – bei der Rabattaktion von MediaMarkt sind Sets für so gut wie jeden dabei. Zwischen rund 20 bis gut 300 Euro ist außerdem für unterschiedliche Budgets etwas zu haben.

Harry Potter und Star Wars Sets im Angebot

Als Harry Potter-Fan ist das Schloss Hogwarts perfekt, um sich in die magische Welt der Hexen und Zauberer hineinzuträumen. Mit über 2.600 Teilen hast du viele Stunden Bauspaß und anschließend dein eigenes kleines Schloss fürs Regal. Hier baust du nicht nur die große Halle oder die Gewächshäuser zusammen, sondern auch kleine Details wie das Durmstrang-Schiff oder den Raum mit den geflügelten Schlüsseln. Dank 26 Prozent Rabatt musst du jetzt nur noch 124,99 Euro für das vielseitige Set zahlen.

Lego Hogwarts Set mit vielen Details aus den Harry Potter Filmen

Auch Star Wars-Fans kommen auf ihre Kosten: Der Bau des Millennium Falcon mit 921 Teilen ist zwar deutlich schneller erledigt, dafür musst du aber auch nur 62,99 Euro zahlen (25 Prozent Rabatt). Neben dem Sternenschiff selbst sind auch ein Namensschild und ein Ständer enthalten, mit dem sich das Modell schön ausstellen lässt. Kinder können aber natürlich auch rasante Weltraumschlachten damit nachspielen.

Diverse Lego Technic Sets mit starken Rabatten

Hast du hingegen mehr Lust auf ein herausforderndes Lego Technic-Set oder suchst ein Geschenk für dein Kind oder Enkelkind, mit dem sich auch gut spielen lässt? Dann könnte eines dieser Sets perfekt für dich sein.

Das Lego Technic McLaren P1 Set besteht zum Beispiel aus knapp 4.000 Teilen, aus denen sich der Supersportwagen im Maßstab 1:8 nachbauen lässt. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Fassade, sondern – wie für Technic-Sets üblich – auch um ein Modell mit Innenleben. So lassen sich ebenso ein 7-Gang-Getriebe, V8-Kolbenmotor und Schaltwalze zusammenbauen. Dadurch eignet es sich nicht nur zum Ausstellen, sondern auch zum Spielen und Lernen. Lego empfiehlt für den Aufbau ein Alter ab 18 Jahren. Dank 26 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 329,99 Euro statt knapp 450 Euro.

Lego McLaren P1 Set mit knapp 4.000 Teilen

Deutlich günstiger ist der Lego Technic Audi RS Q e-tron mit 914 Teilen, der sich per App sogar fernsteuern lässt. Das Set für Baumeister ab 10 Jahren ist somit auch ein perfektes Spielset für unter den Weihnachtsbaum. Das Modellauto verfügt außerdem über viele authentische Details, wie die individuelle Federung an den Rädern. Mit rund 37 Zentimetern Länge hat das Modell eine schöne Größe zum Ausstellen oder Spielen. Es ist gerade 23 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 129,99 Euro.

Es gibt aber auch schon ein Lego Technic-Set für 40,99 Euro, das immerhin rund 800 Teile beinhaltet. Hier ist zwar keine elektrische Fernsteuerung möglich, aber Kinder und Erwachsene können dennoch einen detailgetreuen Nachbau des Lamborghini Huracán Tecnica samt V10-Motor, aufklappbaren Türen und funktionierender Lenkung konstruieren.

Architecture-, Creator-Sets und viele mehr im Angebot

Cool für alle Architektur- und Paris-Fans ist auch der Bausatz Notre-Dame de Paris aus der Lego Architecture-Serie. Aus knapp 4.400 Teilen baust du ein 33 Zentimeter hohes und 41 Zentimeter tiefes Modell des berühmten Wahrzeichens von Paris. Dabei lassen sich sämtliche Details wie die Glockentürme, Rosenfenster oder der Innenraum nachbauen. Das Dach der Kathedrale lässt sich einfach abnehmen, um den besten Blick ins Innere zu haben. MediaMarkt reduziert das große Set aktuell um 22 Prozent und verlangt nur noch 177,99 Euro dafür.

Lego-Set Notre-Dame de Paris mit rund 4.400 Teilen

Mit dem Lego Creator „Exotischer Papagei“-Bausatz für 19,99 Euro findet sich auch ein kleines Set – ideal etwa für Nikolaus oder als kleines Weihnachtsgeschenk. Mit den 253 Teilen lassen sich nicht nur ein farbenfroher Papagei, sondern auch ein Frosch oder ein Fisch bauen. Und wer komplett kreativ werden möchte oder einen Einstieg in die Klemmbaustein-Welt für Kinder sucht, macht mit der Lego Classic Bausteine-Box ebenfalls nichts falsch. Aus den 790 Teilen lassen sich sämtliche Objekte nach Lust und Laune zusammenbauen. Dank 30 Prozent Rabatt kostet dieses Set nur noch 34,99 Euro.

Darüber hinaus sind bei MediaMarkt gerade auch noch viele weitere Sets heruntergesetzt. Schau doch einfach mal auf der Aktionsseite vorbei – vielleicht findest du ja jetzt schon ein Schnäppchen für Weihnachten.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!