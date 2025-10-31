MediaMarkt verkauft Fritz!Repeater-Set zum Sonderpreis

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei MediaMarkt kommst du aktuell besonders günstig an einen Doppelpack von Fritz-Geräten. Das Mesh-Set kommt mit zwei Repeatern, welche für eine durchweg stabile WLAN-Verbindung im ganzen Haus plus Garten sorgen können. Der aktuelle Preis kann sich dabei sehen lassen.
MediaMarkt-Store im Hintergrund, vorne ein aktuelles Angebot zu einem Fritz-Set
MediaMarkt verkauft Fritz-Set zum absoluten TiefstpreisBildquelle: rafa jodar / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
  • Teilen

Die Router von Fritz (früher AVM), auch bekannt als FritzBoxen, sorgen deutschlandweit in unzähligen Haushalten für den Internetempfang. Doch insbesondere auf mehreren Etagen oder im Garten reicht ein Router allein nicht aus. Für durchweg stabiles WLAN brauchen manche einen Repeater. Und genau den gibt’s bei MediaMarkt jetzt in einem Doppelpack zum Sonderpreis.

AVM Fritz!Mesh Set: Das steht auf der Rechnung

Das Set besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei leistungsstarken Repeatern, über die wir dir weiter unten noch etwas mehr erzählen. Zunächst werfen wir mal einen Blick auf den Preis. Vom UVP über 149 Euro streicht MediaMarkt kurzerhand 20 Prozent, für dich hängt damit ein Preisschild von nur noch 119 Euro an dem Doppelpack.

Im Preisvergleich macht MediaMarkt damit eine wirklich gute Figur, andere Händler verlangen teilweise sogar über 160 Euro für das Set. Wer unter schlechtem WLAN leidet, greift beim Versandhändler also ein ziemlich gutes Angebot ab. Im Preisverlauf sieht es sogar so aus, als ob wir hier von einem neuen Tiefstpreis sprechen können. Das bedeutet, dass du noch nie günstiger an das Set gekommen bist. Wie es deiner Internetverbindung genau unter die Arme greift, klären wir jetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Und das bekommst du für dein Geld

Die beiden Fritz! Repeater 1200 AX sorgen in Kombination für eine stabile Internetabdeckung in deinem Zuhause. Die Installation erfolgt dabei denkbar einfach, du musst sie lediglich in eine Steckdose stecken, über die MyFRITZ!App einrichten und schon kannst du los surfen. Einmal angebracht sorgen die Repeater für blitzschnelles Wi-Fi 6 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s. Das Set eignet sich optimal für Wohnungen mit bis zu fünf Zimmern. Damit steht dem Fernsehabend oder Videocalls im Homeoffice nichts mehr im Wege.

Du kaufst keinen WLAN-Router, sondern musst die Verstärker mit deinem bestehenden Netzwerk verbinden. Da es sich hierbei um Mesh-Repeater handelt, integrieren sie sich nahtlos. Deine Geräte verbinden sich automatisch immer mit dem stärksten Signal und du musst nicht manuell ein anderes Netz auswählen, wenn du aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer gehst. Das Set funktioniert mit allen gängigen Geräten, das heißt, du brauchst nicht zwingend eine Fritz!Box.

Möchtest du deine instabile Internetverbindung verbessern, bist du hier richtig. Wichtig zu wissen ist aber, dass die Repeater auch ihre Grenzen haben. Sie vergrößern die Reichweite deines bestehenden Netzwerks und machen es stabiler, sodass du die volle Geschwindigkeit, die deine DSL-Leitung liefert, ausnutzen kannst. Eine von Haus aus geringe Übertragungsrate können sie aber nicht aufpolieren.

Das Anker-Set gibt es jetzt bei Powerness im Angebot
Jetzt weiterlesen
Solarpanels, Speicher und weiteres Extra: Dieses Solar-Komplettpaket bietet alles!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • easy-add-up: Powerness
  • mediamarkt-verkauft-fritz-set-zum-sonderpreis: rafa jodar / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
1 0

Jetzt weiterlesen

SKY
Sky "Filme und Serien"-Abo mit Extra für nur 5,99 Euro
Sky-Abo mit HD-Fernsehen für nur 5,99 Euro
Für günstige 5,99 Euro sicherst du dir bei diesem zeitlich begrenzten Angebot nicht nur ein umfangreiches "Filme und Serien" Paket von Sky, beziehungsweise dem hauseigenen Streamingdienst WOW. Hinzu kommt auch noch ein weiteres Streaming-Abo, das sich wirklich für jeden lohnen kann.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Sky-Abo mit HD-Fernsehen für nur 5,99 Euro
Sky
Sky "Filme und Serien"-Abo mit Extra für nur 5,99 Euro
Deals vom Freitag
Amazon
Endlich Freitag (31.10.): Amazon-Deals zum Sprung ins Wochenende
Deals vom Donnerstag
Amazon
Günstig in den Donnerstag (30.10.): Die Amazon-Deals von heute
Spielwaren
MediaMarkt startet großen Lego-Ausverkauf – auch Technic-Sets sind dabei
Audio
Teufel startet jetzt schon großen Black Friday Ausverkauf: Lautsprecher, Kopfhörer & mehr mit fetten Rabatten
Tarife
Nur kurze Zeit: Tarif mit Smartphone für nur 4,99 Euro
Mobilfunk
Geschenke inklusive: Günstig ins Telekom-Netz und geniale Boni abstauben
Media Markt
Fast 60 Prozent-Rabatt: Dieser Deal rettet Euren Morgen!
PlayStation
Genialer Deal oder Abzocke? MediaMarkt bietet PS5, Smart Glasses oder VR-Brille schon ab 1 Euro!