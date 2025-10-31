Endlich Freitag (31.10.): Amazon-Deals zum Sprung ins Wochenende

Du willst dir zum Start ins Wochenende ein Angebot von Amazon schnappen? Dann bist du hier genau richtig. Hier kommen unsere zehn Favoriten vom heutigen Freitag (31.10.).

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Ugreen Revodok USB-C-Hub, mit 4K-HDMI-Anschlüssen und drei USB‑A-Datenports, für 11,39 Euro statt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Akku-Laubbläser ohne Kabel, mit zwei wechselbaren Düsen und fünf Gängen, Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Für 79,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Soundcore AeroFit 2 by Anker, Open–Ear-Kopfhörer mit anpassbaren Ohrbügeln, Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden, für 84,03 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Kindle Paperwhite, generalüberholt, mit einer Kapazität von 16 GB und 7 Zoll großem Display, wochenlange Akkulaufzeit. Für 114,99 Euro statt 152,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Hülle und Panzerglas-Schutzfolie für das iPhone 17 Pro Max, durchsichtig mit Anti-Vergilbung. Für 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nasenpflaster gegen Schnarchen, mit 3-Punkt-Stützstruktur, aus weichem, atmungsaktiven Vliesmaterial. Für 16,14 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Handschuhe mit Touchscreen-Funktion, mit weichem und warmen Innenfutter aus Langplüsch, in verschiedenen Größen erhältlich. Ab 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Remington Glätteisen Wet2Straight für die Nass- und Trockenanwendung, mit einstellbaren Geschwindigkeiten zwischen 140 bis 230 Grad. Für 29,99 Euro statt 41,53 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Blukar LED-Taschenlampe, aufladbar mit einer maximalen Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden, fünf unterschiedliche Lichtmodi. Für 8,49 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Iniu Kabellose Ladestation für induktives Laden, kompatibel mit iPhones, Samsung–Galaxy-Smartphones und Pixels. Für 13,70 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

