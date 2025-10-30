Günstig in den Donnerstag (30.10.): Die Amazon-Deals von heute

Die Amazon-Deals des Tages am heutigen Donnerstag (30. Oktober) haben wieder einiges zu bieten – quer durch alle Kategorien. Egal, ob du dir selbst etwas gönnen oder nach einem passenden Geschenk suchen willst: In dieser Auswahl findest du mit Sicherheit ein Schnäppchen, das sich lohnt.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Hometrainer Fahrrad mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg. Verschiedene einstellbare Widerstandsstufen. Für 164,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Doppelpack Govee GU10 LED, smarte Lichter mit unzähligen Farben und Szenen, für 17,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Eiswürfelmaschine, bis zu 12 kg Eiswürfel innerhalb von 24 Stunden, für 69,49 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ocoopa wiederaufladbare, elektrische Handwärmer für 21,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Thermobehälter zum Warmhalten von Speisen. 650 ml Fassungsvermögen, inklusive Löffel. Für 23,75 Euro statt 27,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Doppelpack Nachtlichter für die Steckdose mit Bewegungssensor für 15,19 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Oral-B iO Series 6 Plus Sensitive Edition Elektrische Zahnbürste plus drei Aufsteckbürsten, fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Für 129,98 Euro statt 209,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Gepäckwaage für Koffer, misst mit einer Genauigkeit von 10 Gramm, mit LC-Display. Für 9,50 Euro statt 9,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Baseus Dockingstation mit 11 verschiedenen Anschlüssen für HDMI-, und USB, mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Für 139,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Metapen Air8 iPad Stift, kompatibel mit allen iPads ab 2018, bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, für 9,19 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

