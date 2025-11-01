Lidl verkauft spezielles Wärmegerät zum Discounter-Preis, mit dem du im Winter viel Geld sparen kannst

Gerade im Homeoffice kann es beim längeren Sitzen ungemütlich kalt werden. Die Folge: Unkonzentriertheit und Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Bei Lidl kommst du jetzt an ein Gerät, mit dem du es dir sparsam muckelig warm im Arbeits- oder Badezimmer machst.
Die Rede ist von einem Infrarot-Heizpanel. Der klare Vorteil gegenüber klassischen Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung: Die Infrarotstrahlung erhitzt nicht die Luft, sondern direkt den Körper, Möbel und Gegenstände in der Umgebung. Dadurch wird in der Regel weniger Energie benötigt und die Wärme fühlt sich gleichmäßiger an. Aber es gibt noch mehr Vorteile gegenüber normalen Heizkörpern.

Darum lohnt sich eine Infrarotheizung sonst noch

Die von der Infrarotheizung erhitzten Objekte geben langsam Wärme an die Umgebung ab, wodurch weniger Luftzirkulation entsteht. Im Gegensatz zu klassischen Heizkörpern wird somit auch weniger Staub aufgewirbelt und die Atemwege werden geschont. Wer also im Herbst und Winter öfter Halskratzen oder eine verstopfte Nase hat, kann seine Symptome so gegebenenfalls etwas lindern. Da sich die Oberflächen im Raum direkt erwärmen, trocknen Wände und Möbel außerdem besser. Dadurch lässt sich auch Schimmel im Badezimmer oder Arbeitszimmer vorbeugen.

Bei Lidl kommst du nun besonders günstig an ein solches Infrarot-Heizpanel. Dank 31 Prozent Rabatt zahlst du nur noch 74,99 Euro dafür. Allerdings lassen die Bewertungen mit durchschnittlich 1,5 von 5 Sternen nicht gerade auf eine hohe Qualität schließen, auch wenn es erst zwei Bewertungen gibt.

Besser ist da aber vermutlich trotzdem dieses Angebot von Netto. Für einen Euro mehr bekommst du eine Infrarotheizung, die mit 4,5 von 5 Sternen deutlich positver bewertet wird.

Bessere Alternative? Infrarot-Heizpanel bei Netto

Alles, was du für die Installation tun musst, ist, den Stecker in die Steckdose stecken – und schon erzeugt das Panel eine wohlige Wärme. Du kannst das Gerät einfach anlehnen oder an einer Wand aufhängen. Praktisch: Das Heizpanel erkennt automatisch, wenn du das Fenster zum Lüften öffnest und schaltet sich automatisch ab. So verschwendet es keine Energie, während kalte Luft ins Zimmer strömt. Am Stecker ist außerdem direkt ein Thermostat samt Display integriert, auf dem du jederzeit die Temperatur siehst. Hierüber lassen sich auch Zeiten einstellen, zu denen die Heizung automatisch anspringt oder ausgeht. So wird nachts zum Beispiel nicht unnötig geheizt.

Je nach Raumgröße empfehlen sich unterschiedliche Leistungen. Für Bade- oder Arbeitszimmer bis zu acht Quadratmeter reichen etwa 300 Watt aus. Möchtest du größere Räume beheizen, solltest du ein Panel mit mehr Leistung wählen. Sitzt du aber etwa im Homeoffice direkt neben dem Panel, wird dir in jedem Fall schön warm. Mit 300 Watt zahlst du für das Panel bei Netto 75,99 Euro. Wenn du mehr Leistung willst, kannst du auf der Angebotsseite entsprechend eine andere Variante auswählen. Keine Sorge: Selbst ein Modell mit 1.000 Watt für Räume mit bis zu 25 Quadratmetern kostet nur 124,99 Euro. Bei Netto kommen noch 5,95 Euro für den Versand dazu.

Wenn du Glück hast, kommst du bei Amazon aber zu demselben Preis und sogar ohne Versandkosten an das Infrarot-Heizpanel. Allerdings gibt der Versandhändler an, dass nur noch wenige Stückzahlen verfügbar sind. Hier musst du also schnell sein.

