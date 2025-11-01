MediaMarkt verkauft Samsung-Waschmaschine über die Hälfte günstiger

Marken-Waschmaschinen sind teuer – daran gibt es nichts zu rütteln. Allerdings rutschen auch die hochpreisigen Modelle hin und wieder so heftig im Preis, dass sie richtig erschwinglich werden. Bei MediaMarkt ist jetzt ein Modell von Samsung unter den Schnäppchenhammer geraten. Satte 56 Prozent streicht der Onlinehändler vom UVP. Wir schauen genauer hin.
So gut ist der Preis wirklich
Der Preisvergleich verrät uns hier, dass die Waschmaschine einen deutlichen Preissturz hinter sich hat. So ging sie vor kurzem noch für 419 Euro über die Ladentheke. Bei MediaMarkt kommst du jetzt für 369 Euro dran, was einem Rabatt von 56 Prozent gegenüber dem UVP von 849 Euro entspricht.
Das ist der aktuell tiefste Preis für die Maschine. Je nach Preisverlauf handelt es sich sogar um den besten Preis aller Zeiten – in jedem Fall ist es jedoch ein Top-Angebot. Und das, obwohl bei MediaMarkt noch Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro obendrauf kommen.
56 Prozent Rabatt auf Samsung-Waschmaschine
Du bekommst hier ein Gerät mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Die Waschmaschine ist dadurch auch groß genug für die ganze Familie. Zur Auswahl stehen dir zwölf voreingestellte Programme, darunter auch eine Flecken-Intensiv-Funktion oder ein Hygiene-Dampfprogramm.
Das freistehende Gerät hat sich die Energieeffizienzklasse B verdient und schont somit auch langfristig deinen Geldbeutel. Bei MediaMarkt hat die Waschmaschine insgesamt 186 Rezensionen gesammelt und eine gute Gesamtbewertung von 4.6/5 Sternen erzielt. Für einen Preis von 369 Euro sicherst du dir ein Marken-Modell, das beinahe so günstig wie ein No-Name-Gerät ist. Wer auf bewährte Samsung-Technik setzt, staubt bei MediaMarkt ein ziemlich gutes Angebot ab.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!