MediaMarkt verkauft Samsung-Waschmaschine über die Hälfte günstiger

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei MediaMarkt bekommst du aktuell eine hochwertige Samsung-Waschmaschine mit satten 56 Prozent Rabatt zum absoluten Top-Preis. Was die Maschine zu bieten hat und wie gut das Angebot im Vergleich ist, klären wir jetzt.
MediaMarkt Geschäft vor einem blauen Himmel
Schnapp dir diese Waschmaschine bei MediaMarkt und spare doppeltBildquelle: Ina Meer Sommer / Shutterstock.com / Samsung / inside digital
  • Teilen

Marken-Waschmaschinen sind teuer – daran gibt es nichts zu rütteln. Allerdings rutschen auch die hochpreisigen Modelle hin und wieder so heftig im Preis, dass sie richtig erschwinglich werden. Bei MediaMarkt ist jetzt ein Modell von Samsung unter den Schnäppchenhammer geraten. Satte 56 Prozent streicht der Onlinehändler vom UVP. Wir schauen genauer hin.

So gut ist der Preis wirklich

Der Preisvergleich verrät uns hier, dass die Waschmaschine einen deutlichen Preissturz hinter sich hat. So ging sie vor kurzem noch für 419 Euro über die Ladentheke. Bei MediaMarkt kommst du jetzt für 369 Euro dran, was einem Rabatt von 56 Prozent gegenüber dem UVP von 849 Euro entspricht.

Das ist der aktuell tiefste Preis für die Maschine. Je nach Preisverlauf handelt es sich sogar um den besten Preis aller Zeiten – in jedem Fall ist es jedoch ein Top-Angebot. Und das, obwohl bei MediaMarkt noch Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro obendrauf kommen.

Hier geht’s zum Angebot

56 Prozent Rabatt auf Samsung-Waschmaschine

Du bekommst hier ein Gerät mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Die Waschmaschine ist dadurch auch groß genug für die ganze Familie. Zur Auswahl stehen dir zwölf voreingestellte Programme, darunter auch eine Flecken-Intensiv-Funktion oder ein Hygiene-Dampfprogramm.

So sieht die Waschmaschine aus (Affiliate Link)

Das freistehende Gerät hat sich die Energieeffizienzklasse B verdient und schont somit auch langfristig deinen Geldbeutel. Bei MediaMarkt hat die Waschmaschine insgesamt 186 Rezensionen gesammelt und eine gute Gesamtbewertung von 4.6/5 Sternen erzielt. Für einen Preis von 369 Euro sicherst du dir ein Marken-Modell, das beinahe so günstig wie ein No-Name-Gerät ist. Wer auf bewährte Samsung-Technik setzt, staubt bei MediaMarkt ein ziemlich gutes Angebot ab.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Frau sitzt auf einem Sofa
Schnäppchen
Oft unterschätzt: Dieses Gerät kann im Ernstfall Leben retten
Bei MediaMarkt: Auf dieses iPhone-Angebot haben Apple-Fans gewartet
Schnäppchen
Tarif geschenkt zum Smartphone?! Neuer iPhone-Kracher von MediaMarkt
O2-Schild an einem Store im Hintergrund, vorne der Hinweis, dass ein Tarifpreis jetzt gesenkt wurde
Tarife
O2 senkt Tarifpreis: Wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft!
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt verschleudert 2-Meter-Fernseher von Samsung 52 Prozent günstiger
Sky
Sky "Filme und Serien"-Abo mit Extra für nur 5,99 Euro
Media Markt
MediaMarkt verkauft Fritz!Repeater-Set zum Sonderpreis
Amazon
Endlich Freitag (31.10.): Amazon-Deals zum Sprung ins Wochenende
Amazon
Günstig in den Donnerstag (30.10.): Die Amazon-Deals von heute
Spielwaren
MediaMarkt startet großen Lego-Ausverkauf – auch Technic-Sets sind dabei