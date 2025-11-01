Die Marke Aqara stammt aus dem Xiaomi-Ökosystem und du darfst dich hier auf hochwertige, aber trotzdem bezahlbare Smart Home Geräte freuen. Wenn du dein Zuhause also smarter machen willst, ohne gleich ein Vermögen auszugeben, sind die Produkte von Aqara genau das Richtige für dich. Die Geräte sind durchdacht und lassen sich einfach einrichten – also alles, was das Smart Home Herz begehrt.

Für mehr Sicherheit in deinem Zuhause

Ziemlich praktisch und deshalb direkt am Anfang unserer Liste sind die smarten Rauchmelder von Aqara. Sie kommen in einem Sechser-Set, sodass du für jeden Raum in deinem Zuhause einen montieren kannst. Sie funktionieren grundsätzlich wie normale Rauchmelder und ein Alarm ertönt, sobald sie Rauch erkennen.

Der smarte Aspekt hierbei ist jedoch, dass du im Falle eines Brandes eine Push-Benachrichtigung auf dein Handy erhältst. So weißt du auch von unterwegs aus, ob alles in Ordnung ist, oder kannst im schlimmsten Fall frühzeitig einen Rettungsdienst alarmieren. Sollte eines der Geräte Rauch erkennen, lösen alle vernetzten Melder gleichzeitig einen Alarm aus. Das ist vor allem in großen Häusern ein entscheidender Vorteil. Die Batterie hat eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren, sodass du von einem langfristigen Brandschutz profitierst.

So sehen die Rauchmelder aus

Das Sechser‑Set reduziert Aqara nun von 269,94 Euro auf 199,95 Euro. Insgesamt sparst du dir also 25 Prozent gegenüber dem UVP.

Für zusätzliche Sicherheit in deinen vier Wänden sorgt ein Smart Lock von Aqara wie das U200 Kit in Kombination mit einer Video-Türklingel. Mit diesem Set weißt du immer, wer gerade an deiner Tür klingelt. So kannst du Freunden über ein temporäres Passwort Einlass gewähren, auch wenn du gerade nicht zu Hause bist. Das Türschloss funktioniert dabei entweder per Fingerabdruck, NFC-Tag oder PIN-Code. Wenn du das Haus oder deine Wohnung verlässt, verriegelt sich das Schloss automatisch. Du musst also nie wieder an deinen Schlüssel denken, was in einem hektischen Alltag oder auch mit Kindern ziemlich praktisch sein kann.

Dieses Rundum-Set für deinen Hauseingang kostet bei tink im Moment 249,95 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 34 Prozent.

Noch mehr Aqara-Deals

Neben diesen beiden Sicherheits-Gadgets hat tink noch weitere Angebote auf Lager. Allen voran macht der Hub M3 für 106,45 Euro eine gute Figur. Diesen brauchst du, wenn du deine Smart Home Geräte miteinander vernetzen und dich beispielsweise per Push-Meldung über Ereignisse vor deiner Haustür oder im Falle eines Brandes benachrichtigen lassen willst.

