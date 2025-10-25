Absurd günstig: Netto schmeißt Fitness-Armband für 8 Euro raus

Wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, endlich aktiver zu werden oder deinen Fitness-Alltag besser zu tracken, dich aber bisher die Preise für Fitness-Tracker abgeschreckt haben, dann halte dich fest: Bei Netto Marken-Discount gibt es aktuell das Denver BFH-147 Fitnessarmband zum fast schon aberwitzigen Discountpreis in Höhe von nur knapp 8 Euro. Ja, richtig gelesen – unter 8 Euro für ein smartes Armband mit Herzfrequenzmessung, Schrittzähler, Schlaftracking und vielem mehr.

Warum dieses Angebot ein absolutes Schnäppchen ist

Normalerweise kosten vergleichbare Fitness-Armbänder bei anderen Händlern zwischen 14 und 20 Euro – das bedeutet, du sparst bei Netto fast die Hälfte! Für weniger als zehn Euro bekommst du ein Gerät, das dich über ein knapp 1 Zoll großes Farbdisplay motiviert, deine Fitnessziele zu verfolgen, deine Schritte zu zählen und deine Herzfrequenz im Blick zu behalten. Und das alles in einem schlanken, schicken Design, das bequem am Handgelenk sitzt.

Herzfrequenzmessung: Behalte deinen Puls jederzeit im Blick – perfekt für Trainingseinheiten oder um einfach zu wissen, wie aktiv du im Alltag bist.

Behalte deinen Puls jederzeit im Blick – perfekt für Trainingseinheiten oder um einfach zu wissen, wie aktiv du im Alltag bist. Schrittzähler & Kalorientracker: Wer möchte nicht wissen, wie viele Schritte er täglich zurücklegt und wie viele Kalorien verbrannt werden? Das BFH-147 zeigt es dir.

Wer möchte nicht wissen, wie viele Schritte er täglich zurücklegt und wie viele Kalorien verbrannt werden? Das BFH-147 zeigt es dir. Schlafüberwachung: Erkennt Muster, wie gut du schläfst, und hilft deinem Körper, sich besser zu erholen.

Erkennt Muster, wie gut du schläfst, und hilft deinem Körper, sich besser zu erholen. Bluetooth & Kompatibilität: Einfach mit Smartphone verbinden und die Daten in der passenden App abrufen.

Schnäppchen bei Netto: das Denver Fitnessarmband BFH-147.

Für alle, die bisher gezögert haben, weil Fitness-Tracker zu teuer oder zu kompliziert sind: Das Denver BFH-147 Fitnessarmband ist genau das Gegenteil. Einsteigerfreundlich, funktional und jetzt auch noch ultragünstig! Zudem ist der Tracker optisch nicht zu sperrig. Du bekommst also einen Einsteiger-Fitnesstracker, bei dem du für wenig Geld prüfen kannst, ob dich ein solches Gerät antreibt, ein aktiveres Leben zu führen. Und na klar, auch eine neue Uhr hast du am Handgelenk natürlich gleich mit dabei.

Kaufen kannst du das moderne Denver Fitnessarmband BFH-146 in Schwarz ab sofort über den Netto Onlineshop. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand hinzu. Greif zu, solange der Vorrat reicht, und starte dein persönliches Fitness-Abenteuer zum Mini-Preis.