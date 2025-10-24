In meiner Haus- und Wohnungstür ist ein herkömmliches Schloss verbaut. Ohne Schlüssel geht also gar nichts. Abhilfe schafft da ein Smart Lock von WELOCK, das bequem per Fingerabdruck oder Zahlencode Einlass in die eigenen vier Wände gewährt. Das unglückliche Szenario des „Aussperrens“ ist damit endgültig Geschichte. Aktuell gibt’s die Schlösser während der Halloween-Kampagne mit satten Rabatten, sodass wir mal genauer hinschauen.

Halloween-Kampagne bei WELOCK: Bis zu 63 Euro Rabatt sind drin

Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober und während dieses Zeitraums kannst du bis zu 63 Euro auf die smarten Schlösser des Herstellers sparen. Der Versand ist hier übrigens immer kostenfrei. Eine 30-Tage-Geld-zurück- sowie zweijährige Hersteller-Garantie sorgen dafür, dass du die Schlösser auch problemlos erst mal ausprobieren kannst. Alle Angebote des Halloween-Sales findest du direkt auf der WELOCK-Website. Im Folgenden haben wir dir aber auch unsere Favoriten herausgesucht.

Das WELOCK Smart Lock Touch41 ist ein kompakter Klassiker und funktioniert, wie der Name schon vermuten lässt, per Berührung und Fingerabdruckscan. Der Entsperrvorgang soll laut Hersteller nur rund 0,5 Sekunden dauern, was deutlich schneller ist, als ewig nach dem Hausschlüssel zu kramen. Praktisch ist, dass du über die App auch virtuelle Schlüssel beispielsweise mit Freunden teilen kannst, um diese hereinzulassen, wenn du noch unterwegs bist. Außerdem kannst du es mit Amazon Alexa oder anderen Smart Home Assistenten steuern und so auch dem Besuch öffnen, wenn du gerade noch unter der Dusche stehst. Für die Sprachsteuerung benötigst du die separat erhältliche WiFi-Box für 99 Euro.

WELOCK Touch41

Die Installation des Schlosses soll innerhalb von drei Minuten erledigt sein, du brauchst dafür keine speziellen Kenntnisse. Das Touch41 eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 mm, was auf die meisten europäischen Modelle zutreffen dürfte. Während des Halloween-Sales sparst du mit dem Code VD63 satte 50 Euro, sodass du nur 126 Euro zahlst.

Statt eines Fingerabdrucksensors möchtest du deine Tür lieber per PIN-Code entriegeln? Dafür hat WELOCK das Smart Lock PCB41 Plus auf Lager. Damit hast du die Möglichkeit, bis zu 200 Codes zu speichern. Praktischerweise kannst du die Kombinationen entweder zeitlich begrenzt oder dauerhaft laufen lassen. Es ist damit eine gute Wahl für alle, die etwa eine Airbnb-Wohnung vermieten. Mit dem Code VD30 streichst du 30 Euro vom Preis und zahlst nur 119 Euro für das Schloss.

WELOCK PCB41

Per Fingerabdruck und Code: WELOCK Smart Lock U81

Ähnlich wie die obigen Türschlösser funktioniert auch das WELOCK Smart Lock U81. Dieses setzt jedoch auf eine Kombination aus Fingerabdruck und Zahlencode, was für mehr Flexibilität sorgt. Im Lieferumfang befinden sich noch zwei physische Schlüssel, sodass du, auch wenn die Batterien des Schlosses leer sind, nicht ausgesperrt bist.

WELOCK U81 Smart Lock

Das WELOCK Smart Lock U81 eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 60 und 115 mm und passt damit auch an etwas breitere Türen. Du sparst dir mit dem Code VD60 60 Euro. Auf der Rechnung stehen daher noch 189 Euro. Der Versand aller Türschlösser erfolgt zudem aus einem europäischen Lager, wodurch du nicht lange auf deine Bestellung warten musst.

Eine etwas kompaktere Version, die ebenfalls mit beiden Funktionen ausgestattet ist, ist das ToucA51. Es entriegelt deine Haustür in weniger als 0,3 Sekunden und speichert bis zu 100 verschiedene Fingerabdrücke. Die Erkennungsrate auf den ersten Versuch liegt bei ziemlich hohen 99,8 Prozent. Für 119 Euro (Code VD50) gehört es dir.

WELOCK ToucA51

