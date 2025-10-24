Nur 21 Euro auf dem Etikett: Wie dieses MediaMarkt-Gadget jede Chaos-Küche rettet

Wer Einmachgläser in der Küche mühsam beschriftet, lebt in einer gestrigen Welt. Wir haben das Gadget gefunden, mit dem du deine Haushalts-Ordnung ins Hier und Jetzt beförderst. Bei MediaMarkt zahlst du mit einem Trick nur 21 Euro.
Der Etikettendrucker Olympia P22 ist bei MediaMarkt 47 Prozent günstiger
Der Etikettendrucker Olympia P22 ist bei MediaMarkt 47 Prozent günstiger
Dank der MediaMarkt-Aktion mit „geschenkter Mehrwertsteuer“ (hier mehr dazu) ist dieses geniale Haushalts-Gadget wieder mal richtig günstig zu haben. Für wen die MediaMarkt-Aktion nicht in Frage kommt, der findet bei Amazon mit 25 Euro immer noch ein passables Angebot für das eigentlich fast 40 Euro teure Gadget.

21-Euro-Gadget rettet die Haushalts-Ordnung

Aber worum geht’s? Wer sich zu Hause etwas besser organisieren will, beispielsweise in der Küche, der beschriftet alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Das fängt bei Eingefrorenem oder Einmachgläsern an und geht schnell über zu Gewürzgläschen, aber ist eigentlich auf alles Mögliche anwendbar. Und wer genau diesen Anwendungsfall dann noch korrekt, einheitlich und damit besonders ordentlich gestalten will, der beschriftet nicht einfach. Nein, der etikettiert. Und damit sind wir schon bei der Wunderwaffe für jetzt 21 Euro.

Etikettiergerät mit Etikettenrolle zum Kombi-Preis

Ursprünglich war das Gerät mal für knapp 40 Euro auf dem Markt. Immer mal wieder winken Händler mit Preisen von 20 bis 25 Euro für den Olympia P22. Jetzt gibt’s bei MediaMarkt dank MwSt.-Rabatt ein 21-Euro-Preisschild. Leider kommen noch Versandkosten hinzu – wodurch zumindest für Prime-Kunden die Wahl zu Amazon am Ende wohl leicht günstiger ist.

Ein weißer Etikettendrucker druckt Aufkleber und Etiketten.
Der Etikettendrucker P22 von Olympia ist im Angebot

Per App bedienbar, auch Bilder und Piktogramme möglich

Der kleine Etikettendrucker der Marke Olympia druckt auf Wunsch kleine, stabile Aufkleberchen und kann sogar Symbole, Piktogramme und kleine Bilder aufs Etikett bringen. Bedient wird das akkubetriebene Gerät via Bluetooth per App und ist damit recht simpel zu steuern. Andere Geräte dieser Art haben eine eigene, proprietäre Bedienung am Gerät selbst – was je nachdem richtig umständlich sein kann.

Dafür muss beim MediaMarkt-Gerät natürlich die App langfristig unterstützt werden, um das Gerät auch langfristig nutzen zu können. Der Thermotransferdruck sorgt dafür, dass die Drucke nicht schmieren und wasserfest, ölbeständig und abriebsicher sind. Der Drucker unterstützt Endlospapier und beinhaltet eine manuelle Schnitteinstellung. So bist du beim Etikettieren völlig frei und flexibel.

Hier bei Amazon kaufen
Hier bei MediaMarkt kaufen

Und was sagst du?

