Die Huawei Watch GT 6 Serie: Überzeugt sie sogar Profisportler?

Klingt nach Übertreibung? Eher nach einem Weckruf für alle, die ständig mit leerem Akku oder blassem Display kämpfen. Die neue Huawei Watch GT6 Serie könnte sich als der Begleiter erweisen, den du für deinen Outdoor-Sport gesucht hast. Allen voran begeistert das neue Pro-Modell mit einer langen Akkulaufzeit inklusive einer präziseren Navigation für Laien wie Profis. In diesem Artikel verraten wir, was hinter den Zahlen steckt, wie sie bei Profisportlern ankommt – und welche Angebote sich zum Start besonders lohnen.

Huawei Watch GT 6 Pro: Das Top-Modell für Outdoor-Sport?

Die Huawei Watches bringen je nach Ausführung ein 1,32-Zoll oder ein 1,47-Zoll-AMOLED-Display mit. Weiterhin punkten sie mit bis zu 3000 Nits Helligkeit, robusten Premium-Materialien wie Titan und Saphirglas sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen – und setzt obendrauf neue Trainings-Werkzeuge wie Virtual Cycling Power, verbesserte Trail-Run-Metriken und präzise Navigation. Verglichen damit wirken die 42 Stunden Akkulaufzeit der Apple Watch Ultra 3 geradezu kurz.

Nicht umsonst vertrauen auch immer mehr Profisportler weltweit auf die Smartwatches aus dem Hause Huawei. So auch Elisa Scarlatta, italienische Radfahrerin und Teamkapitänin beim Giro-E. „Selbst wenn du kein Profisportler bist, bin ich sicher, dass dir daran liegt, deine Leistung zu verbessern und deine Fahrtdaten im Nachhinein zu verfolgen – Dinge wie Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamthöhenmeter, Distanz, Herzfrequenz, Leistung und verbrannte Kalorien“, so Scarlatta.

Scarlatta, italienische Radfahrerin und Teamkapitänin beim Giro-E

Auch Aurélien Dunand-Pallaz teilt diese Auffassung. Der professionelle Ultraläufer aus Frankreich läuft seit 2012 auf Trailstrecken. „Als professioneller Trailläufer schätze ich an einer Smartwatch vor allem drei Dinge: präzises GPS zur Navigation auf unbekannten Wegen, Funktionen zur Leistungsüberwachung sowie Daten nach dem Lauf, um meine Ergebnisse zu analysieren.“ Trailrunning führt Menschen hinaus in die Natur, fernab von bekannten Wegen. Dabei sollte dennoch stets Sicherheit eine große Rolle spielen. Vorbereitung und Orientierung sind entscheidend, um sich zurechtzufinden. Früher waren Sportler dafür auf Papierkarten angewiesen. Das Zeitalter der Smartwatches hat das verändert, und die Huawei Watch GT 6 bietet genau diese präzise Navigation mithilfe der GPX-Dateien, die sich direkt mit der Huawei Smartwatch synchronisieren lassen.

Aurélien Dunand-Pallaz Ultraläufer aus Frankreich

Mit unseren Gutscheincodes AKSS70MD und AKSS50MD kannst du dir bis zu 70 Euro Rabatt auf deine neue Huawei Watch GT 6 im Style-Set mit einem Wechselarmband sichern. Der Code AKSS70MD gilt dabei für die 41-mm-Version mit schwarzem Kompositarmband und braunem Nylonarmband. Der Code AKSS50MD für die 41-mm-Version mit einem schwarzen Fluorelastometer und einem schwarzen Nylonarmband sowie die 46-mm-Version mit grauem und schwarzem Kompositarmband. Das Angebot gilt nur noch bis zum 31. Oktober.

Outdoor-Smartwatch im Test: Wie gut schlägt sich die Huawei Watch GT 6 Pro?