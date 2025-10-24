Zehn Amazon-Deals am Freitag (24.10.): Diese Schnäppchen gibt's zum Wochenende

Endlich wieder Freitag! Die Woche ist vorbei, was wäre eine passendere Belohnung als eines der Schnäppchen aus unseren Amazon-Deals des Tages? Das sind unsere zehn Favoriten.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Schnellladegerät für iPhones mit 20 W, Adapter mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen, inklusive zwei Meter langem Kabel, für 9,99 Euro statt 15,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot.

Waschsauger zum Reinigen von Polstern und Teppichen, mit Tierhaarbürste, starke Saugkraft von 450 W mit einem fünf langen Kabel, für 74,59 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Oral-B iO Series 6 Plus elektrische Zahnbürste mit fünf unterschiedlichen Putzmodi, Sensitive Edition mit drei Extra-Aufsätzen und Reiseetui, für 129,98 Euro statt 209,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wendowerk Bodenfeuchtigkeitsmesser für Pflanzen, funktioniert ohne Batterien und zeigt den genauen Feuchtigkeitsgehalt der Pflanzerde an, für 9,26 Euro statt 10,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

ThermoPro Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur an, mit Smiley-Indikator für ein optimales Raumklima, auch im Gewächshaus anwendbar, für 8,49 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Personenwaage mit einer Tragkraft von bis zu 180 Kilogramm, Digitalwaage mit LCD-Anzeige, für 9,85 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Schreibtischlampe mit fünf einstellbaren Farbtemperaturen und Helligkeitsstufen, Steuerung per Touch, mit integriertem USB-Port zum Laden von Geräten, für 16,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

TP-Link Wlan-Verstärker mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.600 Mbit/s auf 2,4 GHz und 1.300 Mbit/s auf 5 GHz, mit LAN-Port, für 32,99 Euro statt 44,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Elektrische Handwärmer im Avocado-Design, mit drei verschiedenen Heizstufen, wiederaufladbar per USB-Kabel, für 14,99 Euro statt 17,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ugreen FineTrack Slim G, Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat, funktioniert nur mit Android, perfekt für den Geldbeutel, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

