MediaMarkt haut Fritz!Box und Repeater im Set irre günstig raus

Neben der riesigen MwSt.-geschenkt-Aktion laufen bei MediaMarkt auch noch die Fritz!-Deal-Days. Die Angebote können sich definitiv sehen lassen, allen voran dieses Set, das dein WLAN-Netzwerk zu Hause ordentlich aufmöbelt.

So günstig ist das Set jetzt

Herzstück des Angebots ist die Fritz!Box 7530 AX. Der Router ist für alle geeignet, die ihren Internetzugang via DSL ins Haus bekommen. Dabei handelt es sich um die aufgemotzte Version des Preis-Leistungs-Krachers vom Hersteller aus Berlin, der zuletzt die Umbenennung von „AVM“ in „Fritz“ bekanntgab. Dazu gibt’s den Fritz!Repeater 1200 AX, der auch in der hintersten Ecke deiner Wohnung für Empfang sorgt.

MediaMarkt reduziert den Kaufpreis jetzt bis Montag, den 27. Oktober, auf 179 Euro. Für den Router allein verlangt der Händler rund 167,99 Euro, den Repeater gibt’s also schon für etwas mehr als einen 10er dazu. Bei einem Einzelpreis von aktuell 72 Euro mehr als beachtlich.

Für die preisstabilen FritzBox-Router ist das schon eine Ansage. Zumal beide Geräte für sich selbst schon einiges zu bieten haben. Ein Wort zum Preis: MediaMarkt verfehlt mit seinem Angebot den bisherigen Tiefstpreis zwar um rund 4 Euro, das nächstbeste Angebot ist aktuell aber rund 20 Euro teurer.

→ Zum Deal

Das kann die FritzBox 7530 AX

Der Zusatz „AX“ zeugt vom aktualisierten WLAN-Standard des Routers. War die „normale“ 7530 einst nur bis WiFi 5 (alias WLAN ac) kompatibel, setzt die hier verkaufte FritzBox auch WLAN 6 (ax) ein, wodurch Dual-Band-Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s innerhalb des Netzwerks und 300 Mbit/s DSL-Geschwindigkeit verarbeitet werden können (größere Tarife gibt es im (V)DSL-Bereich eh nicht). Diese Features sind ansonsten noch dabei:

Integrierte DECT-Basisstation: Die FritzBox kann als Basis für DECT-Telefone (z. B. FritzFon-Modelle) dienen und auch Smart-Home-Geräte wie smarte Steckdosen oder Heizkörperregler steuern.

Mesh-Funktionalität: Die FritzBox 7530 AX ist Teil des Fritz-Mesh-Systems von AVM, wodurch sie sich nahtlos mit anderen Fritz-Geräten (Repeatern, Powerline-Adaptern) zu einem einzigen, großen WLAN-Netzwerk verbinden lässt. Da kommt auch der Repeater 1200 AX ins Spiel. Dieser liefert ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s. Damit kannst du mehrere Geräte gleichzeitig in deinem WLAN verwenden und eine gleichbleibende, schnelle Verbindung erwarten.

Vielseitige Anschlüsse: Die Box verfügt über vier Gigabit-LAN-Anschlüsse für kabelgebundene Geräte, einen USB-2.0-Anschluss für externe Speichermedien (NAS-Funktionalität) oder Drucker sowie einen TAE-Anschluss für analoge Telefone. Sie verbindet also die alte Zeit mit der neuen und ist quasi früh- bis spät-kompatibel.

Fritz! FritzBox 7530 AX Datenblatt Marktdaten UVP 169,00 € Anschluss-Art DSL Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 1.800 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Wichtig ist nur: Wenn du dein Internet über Kabel oder 5G/LTE bekommst, ist die FritzBox 7530 AX nicht brauchbar für dich. Für Glasfaseranschlüsse benötigt man ein separates Glasfasermodem, das an die 7530 AX angeschlossen werden kann. Schau mal in unsere große FritzBox-Übersicht, die für jeden Anschluss die passende Box zeigt.

Jetzt Kaufen oder doch auf den Nachfolger warten?

Das Angebot von MediaMarkt richtet sich an alle, die einen unkomplizierten Router für Zuhause suchen (der Autor des Artikels spricht aus Erfahrung – die 7530 AX leistet hervorragende Dienste). Aber: Es entsteht auch der Eindruck, dass MediaMarkt die Regale frei machen will. AVM alias Fritz hat zur baldigen IFA nämlich den Nachfolger angekündigt. Die FritzBox 7630 steht demnach in den Startlöchern und unterstützt sogar schon WiFi 7.

Aber: Die Features, die die neue Box der alten voraus hat (höhere Endgeschwindigkeit im Netzwerk bis 2.880 MBit/s, ein USB-3.0, statt 2.0-Port) sind im Vergleich nicht so spektakulär, als dass wir dadurch vom Sonderangebot der alten FritzBox abraten würden. Zumal die neue Box erst einmal stabil über 200 Euro liegen wird. Die 179-Euro-Nummer von MediaMarkt ist also absolut ausreichend und bleibt der Preis-Tipp schlechthin.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!